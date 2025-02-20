百年老店芋頭冰棒「包整隻蟑螂」！基隆衛生局曝：製造廠商在台中

▲基隆連珍芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆百年老店「連珍糕餅店」授權的「連珍芋角奶蓋冰棒」遭消費者爆料，咬了一口驚見裡面有一隻完整的蟑螂。消息曝光後，連珍糕餅店表示，該款冰品是品牌授權代工廠生產，同批產品將預防性下架。對此，基隆市衛生局回應，已將本事件相關資料移送請負責、製造廠商所在地衛生局（台北市、台中市）查辦。

有網友在「爆料公社」發文，指稱咬了一口小冰棒後竟見到蟑螂頭，但因身在電梯內，只好含著口中的冰棒回家後才吐掉，結果卻發現已咬斷蟑螂的一條腿。

基隆市衛生局接獲通報後，隨即展開調查。衛生局指出，有關民眾於社群媒體貼文「芋頭冰品有蟑螂」一事，基隆市衛生局由社群媒體掌握資訊，第一時間主動聯絡業者釐清，請業者陳述說明，並提供相關佐證資料，經查證，該產品負責廠商及製造廠商分別為台北市及台中市業者，目前已將相關資料移送請兩廠商所在地衛生局查辦。

衛生局張賢政局長表示，食品如果含有害人體健康之物質或異物者，涉違反食品安全衛生管理法第15條規定，可依同法第44條規定可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，食品業者應落實「衛生自主管理」工作，對於食品製作流程須確實管控，食品在製程中，應採取有效措施，防止其他異物混入食品中，維護民眾飲食衛生安全。