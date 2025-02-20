新光三越氣爆封館！　櫃姐被迫休假「親曝慘況」：只能領底薪

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市新光三越13日上午11時許傳出氣爆案，造成4人死亡慘劇，事發至今新光三越仍然封館，復業遙遙無期。台中市府勞工局今(20日)下午針對氣爆案受影響勞工勞動權益召開相關服務資源說明會，但現場不到100人到場聆聽。其中一名櫃姐表示，事發至今仍在休假狀態，由於薪水都要計算業績，休假的話就只能領底薪，對生活還是有一定影響。

▲台中新光三越櫃姐目前暫時休假中，薪水僅能領取底薪。（圖／民眾提供）

該名櫃姐透露，就算是帶薪休假，但沒有上班就沒有業績，只能夠領底薪，對生活仍有影響；櫃姐表示，公司目前有提出一些方案，比如到外縣市的櫃點支援，但由於中部新光三越就只有台中店，若要到外縣市支援的話，往北就會到新竹、往南就會到台南，對生活來說真的很不方便，因此目前大家都還在討論中。

現場有媒體提問，公司是否有規定離櫃會被罰錢？氣爆案當下是否有人因擔憂受罰而選擇待在原地？櫃姐則表示，其實爆炸當下大家根本不知道發生什麼事情，一開始還以為是在外面，雖然是在館內，但都還是有應變措施，當下大家也都嚇到了，都是依據本能來做出反應；對於離櫃罰款一事，櫃姐則說要離櫃的時候都會跟同事講，雖然有這條規定，但從來沒有被罰過，也不清楚會罰多少錢。

櫃姐指出，目前大家都還在等公司安排，公司提出的方案也都還在討論協商中，復工還沒有時間表，有聽說有同事先去兼差，暫時補貼生活；對於調到外縣市櫃點，雖然公司有提補貼交通食宿，但對在台中工作習慣的大家來說，去外縣市還是很不方便。

此外，中市府勞工局針對氣爆案舉辦兩場勞工勞動權益及相關服務資源說明會，今(20日)下午第一場只有不到百人到場，現場還有影城的工作人員，擔心自己的權益受損前來旁聽，甚至有人講到哽咽，表示自己被公司要求使用特休到2月底。

▼台中市府勞工局今(20日)下午針對氣爆案受影響勞工勞動權益召開相關服務資源說明會，現場不到100人到場。（圖／記者游瓊華攝）