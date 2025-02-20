　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新光三越氣爆封館！　櫃姐被迫休假「親曝慘況」：只能領底薪

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市新光三越13日上午11時許傳出氣爆案，造成4人死亡慘劇，事發至今新光三越仍然封館，復業遙遙無期。台中市府勞工局今(20日)下午針對氣爆案受影響勞工勞動權益召開相關服務資源說明會，但現場不到100人到場聆聽。其中一名櫃姐表示，事發至今仍在休假狀態，由於薪水都要計算業績，休假的話就只能領底薪，對生活還是有一定影響。

▲▼台中市府勞工局今(20日)下午針對氣爆案受影響勞工勞動權益召開相關服務資源說明會，部分櫃姐到場聆聽。（圖／民眾提供）

▲台中新光三越櫃姐目前暫時休假中，薪水僅能領取底薪。（圖／民眾提供）

該名櫃姐透露，就算是帶薪休假，但沒有上班就沒有業績，只能夠領底薪，對生活仍有影響；櫃姐表示，公司目前有提出一些方案，比如到外縣市的櫃點支援，但由於中部新光三越就只有台中店，若要到外縣市支援的話，往北就會到新竹、往南就會到台南，對生活來說真的很不方便，因此目前大家都還在討論中。

現場有媒體提問，公司是否有規定離櫃會被罰錢？氣爆案當下是否有人因擔憂受罰而選擇待在原地？櫃姐則表示，其實爆炸當下大家根本不知道發生什麼事情，一開始還以為是在外面，雖然是在館內，但都還是有應變措施，當下大家也都嚇到了，都是依據本能來做出反應；對於離櫃罰款一事，櫃姐則說要離櫃的時候都會跟同事講，雖然有這條規定，但從來沒有被罰過，也不清楚會罰多少錢。

櫃姐指出，目前大家都還在等公司安排，公司提出的方案也都還在討論協商中，復工還沒有時間表，有聽說有同事先去兼差，暫時補貼生活；對於調到外縣市櫃點，雖然公司有提補貼交通食宿，但對在台中工作習慣的大家來說，去外縣市還是很不方便。

此外，中市府勞工局針對氣爆案舉辦兩場勞工勞動權益及相關服務資源說明會，今(20日)下午第一場只有不到百人到場，現場還有影城的工作人員，擔心自己的權益受損前來旁聽，甚至有人講到哽咽，表示自己被公司要求使用特休到2月底。

▼台中市府勞工局今(20日)下午針對氣爆案受影響勞工勞動權益召開相關服務資源說明會，現場不到100人到場。（圖／記者游瓊華攝）

▲▼台中市府勞工局今(20日)下午針對氣爆案受影響勞工勞動權益召開相關服務資源說明會，部分櫃姐到場聆聽。（圖／記者游瓊華攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
威力彩16.5億！詹惟中曝「5類人中獎機會高」　行員驚呆
樂天女孩筠熹慘被騙！　百萬血汗錢沒了
獨／具俊曄無限期停工！　活動全取消
LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽！　官方練習日全程直播
高雄國賓容積率1142％　重新評估結果出爐
快訊／逆轉！　陳怡君遭羈押禁見
台中外送員被撞死！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙載機車闖紅燈、轎車超速…後座18歲女大生慘死！2駕駛下場曝

嘉義男2度朝警局丟酒瓶！玻璃大門被砸毀　各判處拘役50日

國道2死車禍移工無人認屍　南港輪胎小貨車釀禍駕駛送辦

高雄國賓容積率1142%惹議　第三方重新評估「危老鑑定」結果出爐

快訊／立委林岱樺涉貪遭約談　雄檢證實：5檢察官多路搜索

貨櫃車猛撞！廣告看板、紅綠燈「雙殺倒地」　左前輪爆胎釀禍

快訊／哽咽求大眾「相信我清白」！　陳怡君逆轉遭羈押禁見

台中外送員深夜碰撞大貨車亡！驚悚撞擊畫面曝　現場滿地殘骸

「蟑螂冰棒」製造廠商在台中！　食安處回應了：已錄案將前往稽查

投資港股幫爸媽買房！樂天女孩筠熹慘被騙　百萬血汗錢沒了

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

雙載機車闖紅燈、轎車超速…後座18歲女大生慘死！2駕駛下場曝

嘉義男2度朝警局丟酒瓶！玻璃大門被砸毀　各判處拘役50日

國道2死車禍移工無人認屍　南港輪胎小貨車釀禍駕駛送辦

高雄國賓容積率1142%惹議　第三方重新評估「危老鑑定」結果出爐

快訊／立委林岱樺涉貪遭約談　雄檢證實：5檢察官多路搜索

貨櫃車猛撞！廣告看板、紅綠燈「雙殺倒地」　左前輪爆胎釀禍

快訊／哽咽求大眾「相信我清白」！　陳怡君逆轉遭羈押禁見

台中外送員深夜碰撞大貨車亡！驚悚撞擊畫面曝　現場滿地殘骸

「蟑螂冰棒」製造廠商在台中！　食安處回應了：已錄案將前往稽查

投資港股幫爸媽買房！樂天女孩筠熹慘被騙　百萬血汗錢沒了

頭一遭在走廊照X光！20年急診醫嘆：下次躺地插管可能是你

台南購物節消費破63億元　黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

全聯「在家吃麵」麵條買1送1！網羅台、日、義式　搭醬更省

台中新光三越氣爆28人遭資遣　勞動部：要求廠商說明事由

雙載機車闖紅燈、轎車超速…後座18歲女大生慘死！2駕駛下場曝

財政部定「北市單價120萬是豪宅」　鄉民疑：限貸令跟進嗎？

陸牙科遇耍賴客「補牙害我懷孕」？　竟是診所自導自演

金融行動創新法規調適平台 達成20項具體建議

曾總解釋沒選陳子豪、林盛恩　「下勾」陳宇宏補齊投手陣型

嘉義男2度朝警局丟酒瓶！玻璃大門被砸毀　各判處拘役50日

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

社會熱門新聞

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

即／哽咽求大眾「相信我清白」！　陳怡君逆轉遭羈押禁見

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

即／林岱樺涉貪案情擴大！通法寺住持也被查

王大陸體檢時沒發揮演技！　閃兵團教2招仍無效

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

更多熱門

相關新聞

澳門夫妻靈車抵火化場　禮儀社黑傘陣護送

澳門夫妻靈車抵火化場　禮儀社黑傘陣護送

台中市新光三越氣爆案釀4人死亡，其中澳門籍一家7口中，鄧姓阿公、盧姓阿嬤遭散落物砸中死亡，家屬今（20）日低調在台中殯儀館舉行告別式，隨後夫妻遺體送往火葬場，禮儀社全程以「黑傘陣」保護，約2時35分，家屬領回骨灰後搭車離開。

阿北一早煮滷肉煮到睡著...屋內變「煙霧室」

阿北一早煮滷肉煮到睡著...屋內變「煙霧室」

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

新光三越氣爆14廠商通報資遣　28人失業

新光三越氣爆14廠商通報資遣　28人失業

台中2警涉嫌洩密！　派出所長15萬交保

台中2警涉嫌洩密！　派出所長15萬交保

關鍵字：

新光三越台中

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面