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澳門夫妻告別式...婉拒市府、新光三越致意　家屬跨海來台送行

記者許權毅／台中報導

台中市新光三越氣爆案釀4人死亡，其中澳門籍一家7口中，鄧姓阿公、盧姓阿嬤遭石塊、散落物砸中傷亡，由於遺體須火化後才能回到澳門，家屬今低調在台中殯儀館舉行告別式，全程拉起白色布幕，並且外界致贈的花籃上，也已經將花卡移除，僅有大門跑馬燈有「鄧府治喪」4字。約莫11時50分左右，夫妻遺體由禮儀社以「黑傘陣」保護送往火葬場。

▲新光三越,氣爆,鄧姓夫妻告別式。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越氣爆案，鄧姓夫妻今告別式在台中殯儀館舉行。（圖／記者許權毅攝）

據了解，台中市府今日原預計由副市長鄭照新、民政局長吳世瑋到場致意，但家屬婉拒；新光三越官方人員同樣未現身，昨日被問及是否到場致意，僅表示無法代替家屬回答相關問題。

▲新光三越,氣爆,鄧姓夫妻告別式。（圖／記者許權毅攝）

▲▼會場以白、紫色鮮花佈置，並且大門拉起白幕。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越,氣爆,鄧姓夫妻告別式。（圖／記者許權毅攝）

今日告別式約9點開始，會場以白色、紫色鮮花為佈置，並以道教方式舉行喪禮，鄧姓夫妻家屬陸續抵達，有親友拖著行李箱到場，疑似剛從澳門飛抵台灣，親友約莫2、30人，僅舉行家祭。約11時30分左右，家祭儀式結束後，2人遺體在禮儀社人員黑傘護送下上靈車，家屬披麻捧斗，全程由黑傘護送，隨即前往東海火葬場。

▲新光三越,氣爆,鄧姓夫妻告別式。（圖／記者許權毅攝）

▲▼禮儀社以黑傘保護家屬送行。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越,氣爆,鄧姓夫妻告別式。（圖／記者許權毅攝）

據了解，鄧姓阿公與盧姓阿嬤骨灰將隨即由家屬帶返澳門，同行受傷的沈姓阿祖、鄧姓叔叔18日已經轉院至中國附醫，原先就在中國附醫搶救的2歲鄧姓女童，目前仍在加護病房觀察中，腦壓已經降低，但仍須以呼吸器維持，女童夫妻留台，陪伴孩子度過難關。

▲新光三越,氣爆,鄧姓夫妻告別式。（圖／記者許權毅攝）

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