阿北透早滷肉卻度估...屋內變「煙霧室」　整個社區被他嚇醒

記者許權毅／台中報導

台中南區一棟大樓近日清晨5時許傳出燒焦味，眾人發現味道是從張姓男子家中傳出，張家卻無人應門，經員警不斷拍門，張姓屋主才打開大門，而白煙瞬間從他家中竄出，他則稱是一早煮滷肉時，不小心睡著，才釀火警。

▲台中一名張姓阿北一早煮飯煮到睡著，整間屋子變成煙霧室，開門時嚇壞眾人。（圖／記者許權毅翻攝）



第三警分局指出，日前清晨5點接獲通報，一棟大樓有燒焦味傳出，管理員巡視大樓外觀未發現異狀，但發現其中一間住戶家中傳出味道，屋內無人應門，擔心發生嚴重意外，趕緊通報119，並持續拍門呼叫、聯繫家屬。

約過了3分鐘，眾人正緊張時，該戶的張姓屋主才慢慢打開大門，一臉睡眼惺忪表示，剛剛正在煮飯，結果不小心燒起來。屋內白煙已經不斷竄出，甚至張男一打開門時，就不斷往外頭猛竄，大樓警鈴也隨之響起，嚇得大樓趕緊疏散住戶離開。

張男對發生騷動感到抱歉，稱自己睡著後沒發現起火，直到員警拍門才驚醒，嚇得趕緊關閉火源，經警消確認，現場為鍋具燒焦，張男幸運無大礙。

警方呼籲，民眾使用爐火時務必提高警覺，切勿在烹煮食物時離開現場，以免發生危險；另建議家中安裝住宅用火災警報器，並定期檢查瓦斯設備與排煙通風狀況，以確保安全。若發現異常濃煙或燒焦異味，應立即通報119或110，避免延誤處理時機，確保自身及鄰近住戶的安全。