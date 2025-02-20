家屬披麻捧斗悲赴火化場！澳門夫妻氣爆枉死　骨灰將帶返故鄉

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市新光三越氣爆案釀4人死亡，其中澳門籍一家7口中，鄧姓阿公、盧姓阿嬤遭散落物砸中死亡，家屬今（20）日低調在台中殯儀館舉行告別式，隨後夫妻遺體送往火葬場，禮儀社全程以「黑傘陣」保護，約2時35分，家屬領回骨灰後搭車離開。



今日告別式約9點開始，會場以白色、紫色鮮花為佈置，並以道教方式舉行喪禮，鄧姓夫妻家屬陸續抵達，有親友拖著行李箱到場，疑似剛從澳門飛抵台灣，親友約莫2、30人，僅舉行家祭。約11時30分左右，家祭儀式結束後，2人遺體在禮儀社人員黑傘護送下上靈車，家屬披麻捧斗，全程由黑傘護送，隨即前往東海火葬場。

▲載有澳門夫妻遺體的靈車抵達火化場。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼禮儀社全程以「黑傘陣」保護。（圖／記者鄧木卿攝）

靈車抵達火葬場後，禮儀社人員同樣全程用黑傘陣護送，火化完畢後家屬領回骨灰，約於下午2時35分搭車離開。

據了解，鄧姓阿公與盧姓阿嬤骨灰將隨即由家屬帶返澳門，同行受傷的沈姓阿祖、鄧姓叔叔18日已經轉院至中國附醫，原先就在中國附醫搶救的2歲鄧姓女童，目前仍在加護病房觀察中，腦壓已經降低，但仍須以呼吸器維持，女童父母留台，陪伴孩子度過難關。

▲家屬帶著骨灰，在禮儀社護送下離開。（圖／記者鄧木卿攝）