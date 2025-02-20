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大陸 大陸焦點 特派現場

河南37歲網紅「越野唐僧」心肌梗塞過世　友嘆：還有2娃要養

▲▼河南37歲網紅越野唐僧心梗過世。（圖／翻攝自微博）

▲「越野唐僧」曾與「王婆說媒」拍攝過短影音。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州37歲網紅「越野唐僧」近日遭網傳因突發心肌梗塞過世。家人用「越野唐僧」的帳號發文證實此事，「越野唐僧」在外的租屋處內不幸離世，多名親朋好友已前往其老家弔唁。不少網友感嘆，「這麼年輕就離開人間，太可惜了。」

據《極目新聞》報導，「越野唐僧」的短影音帳號中，有200多個作品，他經常穿著唐僧的服飾，進行各種表演，出現的最多的是「唐僧開車越野」，因與外型形成巨大的反差、趣味，吸引不少粉絲。

▲▼河南37歲網紅越野唐僧心梗過世。（圖／翻攝自微博）

▲「越野唐僧」家人發文。（圖／翻攝自微博）

「越野唐僧」的帳號最後一次更新是在2月7日，上傳了一次越野活動現場的影片。

一位友人表示，她經常和「越野唐僧」一起參加活動，在她的印象裡，「越野唐僧」是個積極、努力且樂觀的人，卻意外因心梗離世，實在令人惋惜，「才37歲，家中還有兩個年幼的兒子。」

▲▼河南37歲網紅越野唐僧心梗過世。（圖／翻攝自微博）

▲「越野唐僧」的短影音帳號中，有200多個作品。（圖／翻攝自微博）

「越野唐僧」的家人表示，「越野唐僧」生前為了養家，時常到外地賺錢，「當時是房東發現，他在租屋處不幸離世的。」

據悉，「越野唐僧」因以搞笑的方式詮釋《西遊記》中的唐僧，而開始被網友們關注，還曾穿著唐僧服飾去「王婆說媒」現場相親，並拍攝了多段溫馨影片。

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