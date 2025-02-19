陸18歲網紅「抗癌3年離世」！　媽痛哭：才剛收到入學通知

▲18歲抗癌網紅「晟寶」16日因骨癌離世。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國18歲抗癌網紅「晟寶」的媽媽近日用兒子的帳號發文表示，晟寶16日不敵「骨癌」病魔過世了，「晟寶永遠地閉上了眼睛，結束了與癌症長達3年的痛苦抗爭。」她還指出，晟寶過世前才剛收到入學通知，現在永遠無法復學了。

據《極目新聞》報導，抖音帳號「晟寶（休學抗癌中）」上傳一段回顧影片，並寫下「兒子在2月16日上午7點25分往生了，媽媽的心肝寶貝，媽媽的世界徹底破碎了，晟寶離開媽媽了，在老家的那間老屋裡，晟寶永遠地閉上眼睛了，媽媽永遠愛你。」

▲晟寶去世前收到入學通知。（圖／翻攝自極目新聞）

先前影片指出，晟寶15歲考入高中後，出現了腿痛的症狀，起初家人以為只是生長痛，還帶他去做了針灸治療，但效果不理想。後來晟寶半夜常被痛醒，家長才意識到問題的嚴重性，去醫院檢查後確診為骨肉瘤。

晟寶接受過一段化療後，醫生建議截肢。幸好手術勉強保肢，但晟寶的腿上，卻留下了43cm長的「蜈蚣」疤痕。晟寶後來收到了錄取通知書，一家人以為可以開始全新的生活，但晟寶的骨癌病情再一次復發，直至2月16日，離開了這個美麗的世界。

▲晟寶的檢查照片。（圖／翻攝自極目新聞）

最後的影片當中，晟寶的媽媽在病床上望著兒子哭訴，「你是媽媽永遠的兒子，媽媽永遠愛你。」不少網友留言表示，「願天堂沒有病痛，孩子一路走好。」

資料顯示，骨肉瘤是一種發生於骨內、腫瘤細胞成骨的高級別惡性腫瘤，此病進展迅速，致死率、致殘率極高，通常發生在長骨的干骺端，如股骨、脛骨和肱骨等，也可能發生在其他骨骼部位。