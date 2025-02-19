最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵：物以類聚沒必要同情

▲最辣國文老師Q塔（Queenta）。（圖／翻攝mqueenta IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅孫生性騷案引起軒然大波，為此遭老闆酷炫解約切割，YouTuber「異色檔案DK」也出面開轟並介入。對此，最辣國文老師Q塔也發文，痛批DK、孫生、及AB女都有問題。

Q塔19日在臉書發文，雖文內未指名道姓，但內容描述與孫生案相符。對此，Q塔表示，此事完全與DK無關，雖然大眾事務可受公評，但DK公親變事主讓她看不懂是什麼操作，「根本不是當事人、法官，靠著判決書就能自以為正義，靠網路霸凌他人，算不算一種私刑正義？」「一個旁觀者用上帝視角去指責三個都很有問題的人？」。

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▲▼Q塔認為，DK的行為可能算是一種私刑正義。（圖／翻攝mqueenta IG，下同）



Q塔認為，孫生、及AB女等3人本來就很有問題，狗咬狗一嘴毛，看不懂有什麼好互相指責的。她認為，「性騷擾」不是該無限上綱的事，以前談性騷擾是保護那些從小莫名受到騷擾、走在路上莫名被騷擾、在職場或任何公眾場合受到騷擾的人。

Q塔表示，但此事件，B女選擇走進汽車旅館，在這種爭議私密的場合，即便事後或當下違反性自主，「妳多大年紀了也該為自己的決定負責！」，「而為人對自己最好的保護，是知道什麼樣的人、什麼樣的場合我們不接近，而物以類聚的人事物⋯真的沒必要特別同情或欺負誰。」