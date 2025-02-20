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日本為何沒街友？作家曝當年「不人道作法」：現在做會被罵爆

在台日本作家談日本街友問題。圖為2014年大阪釜崎貧民窟。（示意圖／達志／美聯社）

▲在台日本作家談日本街友問題。圖為2014年大阪釜崎貧民窟。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

台中車站街友問題近日在社群上引發網友討論，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」表示，雖然日本給人乾淨形象，但以前的街道也都是街友，政府花20年把20萬街友變成2500人，還用過「非人權」手段，幸好當時沒引發群眾抵制。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文表示，看到台中車站樓下現在變街友據點，這讓他想到30年前的福岡博多車站，街友數應是5倍，他這幾年一直好奇政府怎麼解決問題，因為這問題困難又敏感，也會觸及人權問題。

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日本人的歐吉桑表示，30年前的日本大城市車站和公園，也有超多街友，當地政府撤除躺椅，或是提供臨時房間、零時工，讓街友重返社會，「日本花了超多時間陸陸續續改善街友問題，雖然大城市還是有不少街友，但花了20年時間從25000個人開始減少到2500個人。」

日本人的歐吉桑說，他不是要說日本做多好，而是開始的時機好，「日本的做法並不是全部美麗的，有些地方政府使用太過份的方法強制解決，有些當地政府不想處理街友的問題，他們把有幾個街友帶上車子，然後到了隔壁的城市把他丟掉」。

日本人的歐吉桑表示，「冬天超級嚴苛，衣服不夠，房間只有紙箱的他們撐不下，很多人會凍死，用法律上權利把街友趕走，失去住處的他們只好等待生命消失，還有日本街友最怕的事情是年輕人的暴力，有些日本年輕人把欺負街友當作一種娛樂，街友絕對不會報警，因為他們知道報警之後，必須離開現在住的地方。」

日本人的歐吉桑表示，「台灣街友的環境，至少沒有凍死的風險，也沒有台灣年輕人的暴力欺負吧，只要有每天的飯，他們就可以一直生活，對街友來說台灣的環境可能是一種理想的環境。

日本人的歐吉桑認為，很多人認為日本完美，但過去有做過「非人權」手段，「網路沒有那麼發達的時代才可以做，現在日本做一樣的做法的話，一定被超多人破口大罵。」

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