立院昨送出財劃法、總預算案　卓榮泰：研議合法合憲救濟

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院19日下午送出「財政收支劃分法修正案」、「114年度中央政府總預算案」兩案。行政院長卓榮泰今（20日）在院會中表示，財劃法大幅改變中央地方的財政結構，造成中央施政無法順利推動或延續；總預算案沒有明列刪除總數，且刪凍規模史無前例，嚴重造成部會施政的窒礙難行，行政院會研議合法合憲的救濟方式，確保國家可以繼續穩定向前。

卓榮泰表示，昨天收到立法院的財政收支劃分法修正案以及114年度總預算，這是行政院史無前例收到沒有明列刪除總數的總預算，這份總預算審查報告是否符合預算法與憲法規定？行政院高度存疑；財政收支劃分法也有明顯瑕疵。且總預算跟財政收支劃分法兩案一並送到行政院，會導致生效前後的爭議，嚴重影響國家財政。

卓榮泰說，財政收支劃分法大幅改變中央跟地方的財政結構，但是沒有併同檢討事權的分配，進一步擴大城鄉之間的差距也削弱了行政權，造成中央政府若干施政無法順利推動或延續。

卓榮泰強調，今年度的中央政府總預算沒有經過三讀的明白決定，甚至要求行政院自行調整或是減列預算，這也違法憲法權力分立以及責任政治的原則，而刪減及凍結的規模之龐大，也是史無前例，更嚴重造成部會施政的窒礙難行，因此針對中央政府總預算，行政院會研議合法合憲的救濟方式，確保國家可以繼續穩定向前。

記者追問，卓院長表示會研議合法合憲救濟方式，兩案是否會有不同的處理方式？發言人李慧芝說，兩案昨天才收到，會進一步瞭解內容後提出合法合憲救濟方式。