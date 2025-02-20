川普警告「第3次世界大戰」不遠了！　但不會發生在他任內

▲川普警告第3次世界大戰不遠了。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國總統川普19日談到中東與烏克蘭衝突時警告，第3次世界大戰「並不遙遠」，但他會加以阻止，所以不會在其任內發生。

川普在邁阿密出席「未來投資倡議研究所優先峰會」（Future Investment Initiative Institute Priority Summit）時說，「在世界各地，我正在迅速行動，結束戰爭，解決衝突，恢復地球和平。我想要和平，我不想要看到每個人都被殺了。看看中東的死亡，還有俄烏之間正在發生的死亡，我們要結束它。」

川普表示，「第3次世界大戰對任何人都沒有好處，而你們離它不遠了。我現在就告訴你們，你們離它不遠了。如果我們讓拜登政府再執政一年，我們就會陷入第3次世界大戰，而它現在不會發生了。」

▲美俄代表18日在利雅德（Riyadh）針對烏俄戰爭展開會談。（圖／達志影像／美聯社）



川普感謝支持與主辦美俄談判的沙烏地阿拉伯，他形容這些會談「邁出了很大的一步」。與此同時，川普卻把烏克蘭總統澤倫斯基形容為「小有成就的喜劇演員」及「沒有選舉的獨裁者」，這種說法重複了俄方對於烏克蘭總統的論調。

美俄18日針對烏俄戰爭展開對談，烏克蘭未能參與，而19日稍早，美烏總統也在社群媒體上隔空交火。

澤倫斯基批評川普「活在假消息世界裡」，並且正在「幫助普丁擺脫孤立狀態」。川普則說，「我愛烏克蘭，但澤倫斯基做得很糟，他的國家支離破碎，數百萬人不必要地死去，如果你不跟雙方談話，就無法結束戰爭。所以，我們希望很快看到停火，重建歐洲與中東的穩定。」