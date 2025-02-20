川普批澤倫斯基「未經選舉的獨裁者」：促成和平否則就失去烏克蘭

▲川普竟然批評澤倫斯基是獨裁者，並與俄國普丁交好。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普19日批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），稱其為「未經選舉的獨裁者」，並警告他必須儘速促成和平，否則將失去整個國家。

川普的言論發表於澤倫斯基強烈回應後；此前，川普曾表示烏克蘭應對俄羅斯2022年的全面入侵負責，對此，澤倫斯基反駁，表示川普陷入俄羅斯的虛假資訊。

川普在社群媒體上寫道，「一個沒有選舉的獨裁者，澤倫斯基最好加快腳步，否則他將失去整個國家。」

對於川普的言論，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）回應稱，「沒有人可以強迫我們屈服，我們將捍衛我們的生存權。」

澤倫斯基的五年總統任期原訂於2024年結束，但自2022年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭一直處於戒嚴狀態，根據法律無法舉行總統或國會選舉。

俄羅斯已佔領約20%的烏克蘭領土，並在東部持續推進。俄方堅稱「特別軍事行動」是因應烏克蘭尋求加入北約（NATO）所構成的「生存威脅」，而烏克蘭及西方國家則譴責俄羅斯的行動為「帝國主義擴張」。

澤倫斯基19日在基輔會見川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg），並表達對川普團隊的立場，「我希望川普的團隊能獲得更多有關烏克蘭的真相。」川普日前曾聲稱澤倫斯基的支持率僅4%，對此，澤倫斯基駁斥這一說法是來自俄羅斯的錯誤資訊，並強調，「我們有證據顯示，這些數據正在美俄之間流傳，也就是說，川普總統不幸地仍生活在這個錯誤資訊的空間內。」

根據基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）2月初的最新民調，57%的烏克蘭民眾仍信任澤倫斯基。

川普上任不到一個月，美國對烏克蘭與俄羅斯的政策已發生幾乎徹底扭轉的重大變化。川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行通話，並派遣高級官員與俄羅斯展開談判，結束華盛頓對俄羅斯的外交孤立策略。

對於川普稱澤倫斯基為「獨裁者」，聯合國（UN）發言人杜加里克（Stephane Dujarric）回應，「澤倫斯基是透過正式選舉當選的總統。」當被問及「誰發動了戰爭」時，杜加里克明確表示，「俄羅斯入侵了烏克蘭。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則批評川普的言論「錯誤且危險」，並表示這與事實不符。

川普政府近來一連串對烏克蘭政策的變化讓歐洲盟友措手不及。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）19日在巴黎緊急召開歐洲領袖會議，討論如何因應美國的轉向。與會領袖普遍認為必須立即加強對烏克蘭的支持，並提升歐洲的防禦能力，但會議並未達成具體決策。

根據白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）的說法，馬克宏與英國首相史塔默（Keir Starmer）將於下周訪問華盛頓，與美國政府會談，以商討如何結束俄烏戰爭。

英國首相史塔默在會後與澤倫斯基通話，表示全力支持烏克蘭作為一個民主國家，並強調「在戰時暫停選舉是完全合理的。」