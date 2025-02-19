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周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

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▲周五鋒面來襲，北海岸、東北部和大台北山區雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今天(19日)減弱，氣溫將逐步回升，不過周五有鋒面和東北季風南下，周五到周日基隆北海岸、東北部、大台北山區有較大雨勢，周日冷空氣升級為冷氣團等級，下周二冷氣團才會減弱，周日入夜到下周一清晨最冷，低溫下探11度。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天晚上到明天東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北、各山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；氣溫方面，明天轉偏東風到東南風，氣溫回升，早晚比較涼，各地低溫約13到17度，西半部高溫23到25度，東半部高溫21到25度。

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周五鋒面通過、東北季增強，林定宜分析，北部、東北部天氣轉涼，周六持續受東北季風影響，周日則有大陸冷氣團南下，下周一仍受冷氣團影響。

降雨趨勢上，林定宜說明，周五鋒面通過，水氣多，且持續到周日，基隆北海岸、東北部、大台北山區都有短暫雨，且有局部較大雨勢；周五到周日桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部和中部山區零星短暫雨；下周一冷氣團持續影響，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二冷氣團減弱，白天氣溫回升，早晚天氣偏冷，水氣更少，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；下周三華南雲雨東移，水氣增多，北部、東北部有局部短暫雨，花東則有零星短暫雨。

降雪方面，林定宜表示，明天晚上到周五清晨，中部以北3000公尺上高山有零星降雪機會。此外，今天晚上至明天清晨中南部，以及明天晚上至周五清晨桃園至台南等地區，易有局部低雲或霧影響能見度。

溫度方面，林定宜指出，下波冷氣團最冷時間點在周日晚上到下周一清晨，預估西半部、東北部低溫約11到13度，花東14度到15度，局部地區低溫會更低；目前下波冷空氣預報為冷氣團等級，會比昨天和今天這波冷氣團更強，但不至於到寒流等級。

▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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