美國缺蛋！17州禽流感爆發　土耳其出口1.5萬噸解蛋荒

▲美國禽流感釀蛋荒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

由於美國爆發嚴重禽流感（bird flu），導致蛋類供應短缺並推高價格，土耳其已開始向美國出口約1.5萬噸雞蛋，以緩解市場壓力。

路透社報導，土耳其蛋品生產者中央聯盟（Egg Producers Central Union）主席阿夫永（Ibrahim Afyon）19日表示，首批蛋類出口已於本月啟動，並將持續至7月。

「我們的會員企業將負責出口，並獲得必要授權，2家公司將協調整個供應流程」，阿夫永表示，「總計將出口1.5萬噸雞蛋，相當於700個貨櫃。」

美國禽流感疫情最早於2023年3月在德州（Texas）的奶牛場發現，隨後迅速擴散，目前已影響17個州、970多個牧場，導致近70人感染，其中1人死亡。

這場疫情自2022年開始蔓延至美國家禽產業，至今已造成約1.62億隻雞、火雞與其他禽類死亡，嚴重衝擊蛋類供應，導致全國多地超市實施限購，餐廳也因蛋價飆升被迫提高價格。

美國蛋類生產者聯盟（United Egg Producers）執行長格雷戈里（Chad Gregory）表示，「我們支持暫時進口蛋品，以緩解美國蛋類供應的壓力。」

在美國供應受限的情況下，美國企業積極尋求替代進口市場，最終與土耳其達成進口協議。根據阿夫永的說法，這筆交易預計將為土耳其帶來約2,600萬美元（約新台幣8.2億元）出口收入。

阿夫永補充，土耳其是全球前10大蛋品出口國之一，此次合作將進一步提升土耳其在國際市場的地位。