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美俄開啟對話　川普批澤倫斯基獨裁者、想撈美援油水

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普 。（圖／路透）

文／中央社

美俄就俄烏戰爭展開對話，烏克蘭未能參與。美國總統川普昨天指控烏克蘭挑起戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基今天批川普活在「假訊息世界」，川普則續批澤倫斯基是「獨裁者」，想從美國的援助撈油水。

川普（Donald Trump）今天在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）貼文，嚴詞攻擊澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。這是美、俄高層昨天在沙烏地阿拉伯就結束俄烏戰爭啟動會談後，川普連續第2天指控烏克蘭。

在今天的貼文中，川普說澤倫斯基是小有成就的喜劇演員，讓美國花費3500億美元（約新台幣11兆4695億元）投入這場不可能贏、也不必發生的戰爭。他說，澤倫斯基唯一擅長的就是把美國前總統拜登（Joe Biden）耍得團團轉。

川普並聲稱，美國對烏克蘭的援助金額，比歐洲多出2000億美元。

川普說，澤倫斯基曾承認美國對烏克蘭的援助有半數「不見」（MISSING），澤倫斯基也許想繼續從美國的援助「撈油水」（gravy train）。川普說：「我愛烏克蘭，但澤連斯基做得很糟，他的國家已破碎，數百萬人白白喪生。」

川普也表示，澤倫斯基反對舉行選舉，是「沒有選舉的獨裁者」，「澤倫斯基，最好快點行動，不然他將失去他的國家」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基出席德國慕尼黑安全會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

川普並指出，美國正與俄羅斯就如何結束這場戰爭進行協商，協商得很成功，所有人都承認，只有他和他的政府能夠結束這場戰爭。

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名白宮官員的談話報導，澤倫斯基今天稍早在烏克蘭首都基輔（Kyiv）告訴媒體，川普活在「假訊息世界」（disinformation space）。川普今天的貼文，是回應澤倫斯基的這番談話。

澤倫斯基的談話是指控莫斯科誤導川普。川普昨天在佛州開記者會，記者就烏克蘭未能參加美、俄高層會議提問，川普回答時，指烏克蘭挑起戰爭。

針對川普在貼文宣稱美國援烏金額比歐洲高，CNN報導，這個說法與事實不合，根據德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的統計數據，歐洲提供烏克蘭1380億美元的援助，美國則是1190億美元。

CNN報導，烏克蘭因戒嚴而延遲選舉。澤倫斯基過去曾說，他對選舉持開放態度，但近幾個月改口說，在當前情勢下，烏克蘭無法也不應選舉。

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