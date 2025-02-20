最便宜蘋果AI手機！　iPhone 16e十大功能一次看

▲蘋果（Apple）正式發布iPhone 16e。（圖／蘋果提供）



記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple）正式發布iPhone 16e，這款原本被視為iPhone SE 4的手機，不僅改名，更成為蘋果最便宜的AI手機。iPhone 16e不僅支援Apple Intelligence，鏡頭更升級至4800萬畫素，將於2月21日開放預購，2月28日正式上市，售價21,900元起。

▲iPhone 16e也採瀏海式螢幕，全系列進入全螢幕時代。（圖／翻攝蘋果官網）



6.1吋OLED螢幕、Face ID全面取代Home鍵

iPhone 16e的設計與iPhone 14相似，取消Home鍵與Touch ID，改為Face ID。螢幕尺寸從4.1吋升級至6.1吋，顯示技術則由LCD改為OLED，正式讓iPhone全系列進入全螢幕時代。

▲晶片升級。（圖／翻攝蘋果官網）



A18晶片

iPhone 16e搭載A18晶片，與iPhone 16入門版相同，記憶體提升至8GB，支援Apple Intelligence，具備6核心CPU與4核心GPU，但略遜於iPhone 16的5核心GPU版本。

支援Apple Intelligence

iPhone 16e作為iPhone最便宜的入門款AI手機，這次規格仍給得誠意滿滿，同樣支援Apple Intelligence，可在照片編輯中使用「清除」工具滿足修圖需求，用戶也可以在「照片」APP中透過輸入關鍵字，搜尋幾乎任何影片或照片。此外，影像樂園、Genmoji及「書寫工具」和Siri無縫整合取用ChatGPT 的功能都能使用。

自研5G數據機C1

iPhone 16e首次搭載蘋果自研5G晶片Apple C1，這是蘋果設計的首款數據機系統，官方表示C1比以往的數據機更節能，同時提升5G網速與穩定度。搭配iOS 18的電源管理技術，提升電池續航力。電池續航最高可達26小時，比前代多出12小時。

▲電池續航力接近翻倍。（圖／翻攝蘋果官網）



電池續航力提升至26小時

由於節能數據機與iOS 18的電源管理技術，iPhone 16e電池續航來到最高26小時，比前代多出12小時。

相機升級至4800萬畫素，支援夜間模式

相機部分，iPhone 16e大幅升級，前置鏡頭從700萬畫素提升至1200萬畫素，具備自動對焦與更清晰的多人自拍。

主鏡頭則由1200萬畫素升級至4800萬畫素，支援夜間模式與人像模式，透過計算攝影技術可拍攝超高解析度的影像。此外，支援2倍望遠功能，提供類雙鏡頭拍攝效果，讓使用者在拍攝時能更靈活構圖。

▲超瓷晶盾。（圖／翻攝蘋果官網）



鋁金屬搭配玻璃機背

iPhone 16e機身正面採用超瓷晶盾，背面為鋁金屬搭配玻璃機背，接孔也正式轉成USB-C（Type-C），具備IP68等級防潑抗水與防塵能力。

影音錄製支援空間音訊與杜比視界

iPhone 16e可錄製4K杜比視界60fps影片，並支援空間音訊，讓影片錄製時能捕捉環境中的立體聲音。用戶可透過AirPods、Apple Vision Pro或其他環繞音響系統體驗沉浸式音效，此外，「混音」功能可調整影片音訊，聚焦人聲，提升錄音品質。

▲動作控制按鈕。（圖／翻攝蘋果官網）



新增動作按鈕，但沒有相機控制鍵

iPhone 16e新增動作按鈕（Action Button），用戶在「設定」中自訂後，便可快速開啟相機、手電筒、專注模式、語音備忘錄等功能，但與iPhone 16 Pro不同，不具備相機控制鍵（Camera Control）。

▲緊急服務。（圖／翻攝蘋果官網）



支援衛星SOS緊急服務與車禍偵測

iPhone 16e內建衛星通訊功能，即便在無行動網路或Wi-Fi的環境，仍可透過衛星傳送緊急訊息，並支援SOS求救與道路救援。此外，搭載車禍偵測功能，當使用者發生意外且無法操作手機時，系統可自動撥打緊急電話。

售價與發售日期

iPhone 16e提供黑色與白色2種顏色，儲存容量為128GB、256GB、512GB，將於2月21日晚間9時開放預購，2月28日正式發售，價格如下：

• 128GB：21,900元

• 256GB：25,400元

• 512GB：32,400元