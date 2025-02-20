iPhone 16e被嫌貴　他曝「2優勢」逆風喊會大賣：很有吸引力

▲iPhone 16e。（圖，下同／翻攝蘋果官網）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果20日凌晨發表iPhone 16e，被稱為是蘋果系列最便宜的AI手機，不少人認為取消Home鍵、螢幕變大，價格還變貴，根本不會想買iPhone 16e；不過有網友認為，只是想要可以耐用，能用5、6年就好，不在意規格、鏡頭或是硬體好不好。對此，也有網友認為，可以當作孝親機。

有網友在PTT發文，「iPhone 16e會大賣！？」身邊有朋友用SE系列的手機，事實上，他們根本不喜歡手機後面的鏡頭設計和動態島功能，對於手機的CPU和GPU性能、外型設計也不太在意，手機是否經久耐用才是最重要的，「一支手機用個5、6年才重要」。

貼文曝光，網友認為價格是硬傷，「但是價格不ok喔」、「賣18K就有人要了」、「反正22K這個鬼價格沒人買，讓它市價掉到17.18K再說」、「開這價格完全打不動不在乎規格的人」、「原本想說買來當備用的，結果比預算貴6k」、「掉到18K，才進入一般對SE的期望價格」。

不過有網友指出，iPhone 16e直接採用了A18晶片，並配備了符合AI需求的8GB RAM和OLED螢幕，「少了惹人厭的相機按鈕、少一顆鏡頭、少MagSafe，如果只是想用iPhone AI的人，這台確實很有吸引力阿」，一堆人抱怨不如買i16，但是官方定價，iPhone 16e就是比iPhone 16便宜8千元。

底下也有網友提到，「當孝親機很不錯吧」、「我個人就偏愛單鏡頭的美感」、「可以買來送給爸媽用」、「不在乎拍照的話是真的不錯」、「這支不會賣差，很多人只要一支日常iPhone，像是長輩」。

►iPhone 16e亮相！ 蘋果3機型下架宣告「1規格」走入歷史

►最便宜蘋果AI手機！ iPhone 16e十大功能一次看