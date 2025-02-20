iPhone 16e「吃相太難看」　果粉怒了：不要怪一堆人跳到安卓

▲iPhone 16e亮相。（圖／翻攝蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果「iPhone 16e」萬眾矚目亮相，也就是外界所認為的iPhone SE 4，只有黑白兩色，而果粉關心的價格部分，容量有128G、256及512G，售價分別為21,900、25,400及32,400元。對此，一票鄉民紛紛開轟「準備滯銷吧」、「沒有2萬內買i16就好了啊」、「這價格跟規格...不要怪一堆人跳到安卓」。

一名網友在PTT表示，iPhone 16e預計在2月28日開賣，搭載A18晶片、具備6核心CPU與4核心GPU，以及主鏡頭4800萬像素鏡頭，價格部分如下：

• 128GB：21,900元

• 256GB：25,400元

• 512GB：32,400元

對於一支最低要2萬起跳的「iPhone 16e」，許多網友紛紛搖頭直呼，不如直接買i16，或等i17上市，「笑死...直接買16不就好了，SE改名16E變高階手機」、「直接滅了SE這CP值系列，改成16E...全面賣高價XDD」、「半價才有競爭力」、「出這支的用意是要刺激15、16的買氣，選我正解」、「價格太高了，這樣消費者直接買16甚至等17還比較實在」。

一票果粉也失望透頂，紛紛開酸「更慘的是...只有黑白兩色」、「他刀法這次不太行，超詭異的」、「真想問問庫克他預設客群是誰」、「這價格跟規格...不要怪一堆人跳到安卓」、「原本想買來當備用兼導航的，這價格超滅火」、「同樣的錢去安卓陣營規格屌打了」、「清庫存零件的手機還賣那麼貴」、「本來很期待要換手機的，但是這個價錢還是算了」、「花2萬多一點，只配有瀏海單顆鏡頭，每位顧客限購六部...也蠻好笑的，有香到是不是」、「吃相也太難看了吧」。