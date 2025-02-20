「寧買二手iPhone」　陸專家潑冷水：16e難挽救大陸銷量

▲廣州蘋果旗艦店。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

蘋果20日凌晨發佈iPhone 16e，也就是外界所認為的iPhone SE 4，陸版從21日開放預購，28日正式開賣，定價為人民幣4499元起。大陸市調專家分析，過去SE系列在中國市場都賣得很差，大家寧可買更高端配置的二手iPhone，因此這部「廉價版iPhone」難成蘋果中國銷量的「救命稻草」。

《騰訊新聞》報導，IDC中國研究經理郭天翔分析，現在上半年更新iPhone 16e，可以在iPhone16上市半年後、關注度逐漸下降時重新刺激市場，吸引消費者注意。另外隨著價格更低的iPhone 16e上市，尤其是在一些發展中地區，可以有效提升iPhone滲透率。

但是報導認為，iPhone 16e可能很難改變iPhone在大陸市場銷量下滑的趨勢。據蘋果2025財年Q1財報，這季蘋果大中華區收入為185.13億美元，較去年同期的208.19億美元下滑11.1％。

▼ iPhone 16e。（圖／翻攝蘋果官網）

為了拯救銷量下滑的中國市場，蘋果在2024年先後幾次降價。從市佔率看，降價對蘋果提升市佔率效果並不顯著。

據IDC數據顯示，2024年全年，蘋果以15.6％的市佔率位於大陸手機市場第三的位置，排在vivo（17.2％）和華為（16.6％）之後。

郭天翔分析稱，由於此前iPhone SE系列產品主要在印度、拉美、亞太等海外地區銷售，新一代「iPhone SE」的推出對陸產手機銷量影響不大。

以蘋果2020年推出的第二代iPhone SE系列為例。據Counterpoint給出的2021年Q4數據顯示，第二代iPhone SE銷量佔比最高的市場為日本（市場），整體佔比達到33％，排名第二的是北美市場，整體佔比達到24％，中國市場整體佔比為8％。

郭天翔分析，「從歷史數據來看，SE系列在中國市場賣的很差。中國消費者對於低端的iPhone產品關注度較低，花同樣的錢，用戶寧可買一個更高端的二手iPhone。而這個價位的安卓產品已經接近於旗艦產品的普通版本，大部分產品力都是強於SE」。