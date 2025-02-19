柯爸過世小草勸留口德　四差貓1張圖酸小草雙標：造口業我自嘆不如

▲柯爸過世小草勸留口德，四叉貓1張圖嘆「小草造口業的功力我自嘆不如」。（圖／記者劉昌松攝）

記者趙蔡州／綜合報導

親綠網紅「四叉貓」劉宇17日在threads發文，拿前民眾黨主席柯文哲父親柯承發過世開玩笑，表示「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次」，遭到網友炎上。對此，四叉貓18日再次發文說，柯爸病逝後，小草勸不要造口業、要留點口德，不過他翻出小草以前的發文卻發現，這些人當初在陳菊住院事件時，都在詛咒陳菊去死，感嘆真的很雙標。

柯文哲的父親17日過世後，許多網友將矛頭指向民進黨，紛紛大罵民進黨政府政治迫害。對此，四叉貓17日表示，「柯爸過世不到24小時，已被整個民眾黨拿來當政治鬥爭的工具，然後小草一邊喊青鳥別拿柯爸做文章，一邊又把柯爸推上台當祭品，嘴裡喊著什麼政治迫害，什麼抄家滅族的，真的很瘋」。

四叉貓18日又在臉書發文，他整理出批踢踢上的小草針對「陳菊住院」及「柯文哲父親病逝」的言論差異，可以看見許多人酸陳菊「不要浪費醫療資源唉」、「怎麼不睡一輩子」、「難過，居然好轉」、「病毒加油」、「報應來了」等。

四叉貓在貼文中說，柯文哲的父親17日過世，許多小草勸不要造口業、要留點口德，然而看了今年初「陳菊住院事件」小草的留言，讓他忍不住感嘆「小草們造口業的功力，我可是自嘆不如」。