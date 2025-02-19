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台灣燈會「進擊的巨人」超夯　2／22號召粉絲限量送主題徽章

▲台灣燈會超大型巨人裝置超夯

▲台灣燈會「進擊的巨人」裝置超夯。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣燈會在桃園青埔登場以來，「超大型巨人」裝置展出後，已在各大社群媒體引發洗版熱潮。市府觀旅局19日表示，2月22日(六)將加碼舉辦「調查兵團集合」活動，只要身上服飾有指定圖案，到場就可以獲得「進擊的巨人」主題徽章。

觀旅局表示，台灣燈會最「大」彩蛋：超大型巨人裝置展出後掀起熱烈討論，攻佔各大社群媒體版面。2月22日下午4點還有「調查兵團集合」活動，只要遊客朋友身上造型有「進擊的巨人」作品中調查兵團徽章元素，就可以獲得「進擊的巨人」官方正版主題徽章，限量300名送完為止。還要邀請所有參加的朋友比出調查兵團「獻出心臟」招牌手勢，與超大型巨人一起入鏡合照。

▲台灣燈會超大型巨人裝置超夯

▲台灣燈會「進擊的巨人」裝置超夯，2/22號召粉絲集結限量送主題徽章。（圖／觀旅局提供）

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超大型巨人裝置坐落於「城市聚光燈」展區內的亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳上方，寬達10公尺，高達9公尺，是整個燈區中最高的展覽作品。結合精心設計的燈光效果，讓參觀者能近距離感受到巨人的震撼魅力。旁邊還設有主題拍照區，讓遊客能與喜愛的角色合影打卡。2月22日、23日也是台灣燈會活動最後兩日，歡迎大家把握機會來參觀。

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