獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

▲桃園警分局昨天下午接獲通報，轄區鄰居已2天未見且屋內傳出惡臭，員警據報後到場發現倒臥餐桌旁奄奄一息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（18）日接通轄區三元里某社區住戶通報指稱，隔壁獨居張姓男子已2天未出門，且其屋內傳出惡臭，擔心發生不測，青溪派出所據報後立即派員到場處理，發現房門反鎖，經透過里長與其住在外縣市家屬連繫後，同意找來鎖匠開門，結果發現張男倒臥餐桌旁，頭部摔傷流血已乾涸，早已奄奄一息，員警立即通報119協助送醫，所幸仍及時救回一命，員警也隨即通知其家屬到院照顧，避免發生類似意外。

桃園分局指出，昨天傍晚5時45分許，青溪派出所接獲轄區三元里某社區住戶通報，鄰居獨居的67歲張姓男子已2天未出門，屋內不時傳出惡臭，擔心可能發生意外。警員李侑錡及林昱翔會同三元里長陳章立與社區人員前往訪查。

▲桃園警消將獨居張姓男子送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經敲門後無人回應且屋內確實傳出陣陣臭味，陳里長與張男居住外縣市家屬聯繫獲得同意後請來鎖匠開門，員警進門發現張男倒臥在客廳餐桌旁，額頭處跌傷留有不少血跡，但血液滴落地板後已乾涸，張男見員警與里長到場免強發出陣陣呻吟，員警立即通報119消防救護人員趕來包紮送醫。

救護人員持續與張男對話以保持清醒，經初步了解獨居的張男2天前不慎撞傷頭部，卻身體孱弱無力向外求援，幸好熱心鄰居及時發現協助報案，警消人員即時救援挽回性命，員警經通知家屬到院幫忙照顧，避免再度發生意外。