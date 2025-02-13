一早沒看到爸！警消女兒一問「跑大雅工廠，再衝新光」網哭爆

▲警消出動搜救犬，對現場做地毯式搜救。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中新光三越今（13日）發生嚴重氣爆，釀成多人傷亡。就有警消的女兒在Threads表示，一早沒看到爸爸，還以為對方出去玩，看到新聞才想到可能是調休支援。一問之下，原來爸爸不僅先去支援大雅工廠失火，後來又跑回來新光救護，「身為警消家屬真的很擔心安危」，引發話題。

原PO文中表示，一大早沒看到爸爸，以為對方出去玩，看到新聞才想說會不會調休支援了。接著貼出和父親的對話，原PO爸說：「在分隊蹦一聲很大聲。」她就問：「啊你們不就全部都跑出去了？」爸爸才說：「全部跑去支援大雅工廠失火，結果又全部跑回來新光救護。」

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她文末則透露，最近台中比較大的救災都在爸爸的轄區，「身為警消家屬真的很擔心安危。」原PO也在留言處感性表示，每次看到新聞都會很緊張，「希望他可以平平安安到退休」，看到有人說「希望消防人員都平安，消防預算不該刪！」她也直點頭，「欸拜託不要刪，他們的消防衣都破破爛爛。」

貼文感動許多網友，「辛苦了！早上上班發現是附近工廠失火，看到許多忙碌的消防人員，真的謝謝他們，希望都平安 」、「感謝你爸爸＆他的同事們，謝謝所有醫護人員們，希望一切都好好的」、「你爸爸是全民的英雄，也一直都會是平安度過職業生涯，長期陪伴你們專屬你們家的英雄，Respect！」