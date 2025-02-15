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社會 社會焦點 保障人權

2天沒傳早安圖好友覺得奇怪　警消爬梯入屋救出倒地失溫的他

▲里港警方會同消防人員爬梯救人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方會同消防人員爬梯救人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉獨居的王姓男子每天都會傳「早安圖」向何姓老友噓寒問暖，但最近2天王男未傳未讀訊息也聯絡不上，何擔心他發生意外，向里港警分局求助，警方趕到現場，透過門縫發現他竟倒臥在家門前，緊急通報119及鎖匠到場以長梯越過圍牆入屋救援，將氣息奄奄的他，緊急送醫救治，無生命危險，而消防人員爬梯救人畫面也曝光。

▲里港警方會同消防人員爬梯救人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方會同消防人員爬梯救人。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局九如分駐所於昨（14)日11時接獲何姓男子求助後，警員張育敬、蘇憲榮、羅佳純立即趕抵現場。九如分駐所副所長張泄文說明，該名78歲王姓老翁獨居且行動不便，近兩日溫度驟降又下雨，他不僅沒傳早安圖給好友，友人詢問狀況他也不讀不回，讓何姓老友非常擔心。警方到場發現該戶大門深鎖，呼喊無人回應，經仔細於房屋外牆、門縫探察屋內情形，發現老翁竟倒臥於家門前，立即通報消防、救護單位、鎖匠到場協助，以長梯越過圍牆開門進行救護。

警消發現王姓老翁尚有些微意識，全身濕透且有失溫情形。經了解，係因行動不便跌倒於大門前，2日無法起身，警方立即協同救護單位將老翁送往醫院救治，幸無生命危險。

里港警分局分局長温基興肯定張員等三人處事機警應變得宜，成功從死神中搶命，表現殊值嘉許。提醒民眾，台灣邁入超高齡化社會，鄰里家人間應互相關懷，尤其家有年長獨居者應相互定期聯絡，以避免造成事故發生卻無人知曉的狀況。

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