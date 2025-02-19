毒蟲竊賊飆車躲逮捕　現世報出車禍！爆頭濺血反求警察「救我」

▲毒蟲竊賊飆車躲逮捕，下一秒現世報出車禍！爆頭濺血反求警察「救我」。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

英國警方近日釋出一起案件的相關影片，事發在去年4月2日早上10時半左右，地點於達蘭郡（County Durham）佩爾頓（Pelton）地區的街道上。當時19歲的帕克（Ciaran Parker）因為是毒蟲，加上竊盜等罪名，遭到警方追緝，帕克為了躲避警方追捕，飆速騎機車逃跑，結果下一秒現世報降臨，他發生車禍，直接被從機車上飛拋重摔、爆頭濺血。

據英國《每日郵報》報導，當時警方正在追捕帕克，但帕克為了躲避警方追緝，於是騎著偷來的機車，一路快速飆車。警方緊追在後好一段時間，但帕克一路狂衝，期間也有民眾報案，指稱帕克危險駕駛，除了飆車也沒戴安全帽。

WATCH @DurhamPolice has CCTV and body-worn camera footage that shows the moment when a fleeing rider lost control of his motorbike, causing serious injuries to himself and narrowly missing two young children and their mother.



Ciaran Parker was riding a stolen Kawasaki 300… pic.twitter.com/4IpwSNhbDy — ESN Report (@ES_News_) February 18, 2025

隨後帕克騎進一處市中心裡，就在此刻，帕克發生車禍，整個人被從機車上飛拋重摔，當場爆頭濺血、痛不欲生。這時警方也通報帕克發生車禍，並立刻上前查看與關心，只見原本想躲著警察的帕克，現在反而求助警方「救救我」，還要求警方或急救隊給他止痛藥，甚至在急救過程中，由於無法忍受痛楚，一度口氣極差地對急救人員大喊：「他X的不要碰我的頭！」

▲帕克一度口氣極差地對急救人員大喊「他X的不要碰我的頭！」。（翻自《每日郵報》）

另外警方公布的影像也可見，帕克在發生車禍時，一度快要波及到一名母親與兩名孩子，幸好這一家人並未受傷，但明顯受到心理驚嚇。

據悉帕克當下有右腿骨折、後腦勺受到大力撞擊出血，經治療後，身體已無大礙。之後帕克被控一連串罪名，包括竊盜、偷車、危險駕駛、無照駕駛、無保險駕駛以及嗑藥駕駛。報導指出，帕克認罪，並被關押在青少年罪犯管教所14個月。

▲帕克認罪，並被關押在青少年罪犯管教所14個月。（翻自《每日郵報》）



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