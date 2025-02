毒蟲竊賊飆車躲逮捕　現世報出車禍！爆頭濺血反求警察「救我」

▲毒蟲竊賊飆車躲逮捕,下一秒現世報出車禍!爆頭濺血反求警察「救我」。(翻自《每日郵報》)

圖文/鏡週刊

英國警方近日釋出一起案件的相關影片,事發在去年4月2日早上10時半左右,地點於達蘭郡(County Durham)佩爾頓(Pelton)地區的街道上。當時19歲的帕克(Ciaran Parker)因為是毒蟲,加上竊盜等罪名,遭到警方追緝,帕克為了躲避警方追捕,飆速騎機車逃跑,結果下一秒現世報降臨,他發生車禍,直接被從機車上飛拋重摔、爆頭濺血。

據英國《每日郵報》報導,當時警方正在追捕帕克,但帕克為了躲避警方追緝,於是騎著偷來的機車,一路快速飆車。警方緊追在後好一段時間,但帕克一路狂衝,期間也有民眾報案,指稱帕克危險駕駛,除了飆車也沒戴安全帽。

WATCH @DurhamPolice has CCTV and body-worn camera footage that shows the moment when a fleeing rider lost control of his motorbike, causing serious injuries to himself and narrowly missing two young children and their mother.



Ciaran Parker was riding a stolen Kawasaki 300… pic.twitter.com/4IpwSNhbDy