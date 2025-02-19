與烏克蘭外長通話！　越南表態「為各方談判提供地點」

▲美俄在基輔缺席下就俄烏戰爭停火舉行會談，福斯稱雙方討論了一項「三階段和平計畫」。（圖／路透）

文／中央社

越南副總理兼外長裴青山17日與烏克蘭外長西比哈通話時表示，越南在俄烏衝突中一貫維持平衡、客觀的立場，並願意為各方見面、談判和參與烏克蘭在衝突後的重建提供地點。

越南勞動報（Lao Dong）報導，應烏克蘭方面的提議，裴青山（Bui Thanh Son）17日下午和西比哈（Andrii Sybiha）通話。

裴青山表示，越南支持國際社會努力穿梭調停，在有關各方的參與下，為這場衝突找到長久和平的解決方法。 他還說，越南願意為各方見面、談判和參與烏克蘭在衝突後的重建提供地點。

▲越南副總理兼外長裴青山（Bui Thanh Son）。（圖／達志影像／美聯社）

裴青山與西比哈一致同意，繼續保持各層級代表團的接觸與交流，並及早進行副外長級的政治磋商。 裴青山重申，越南身為烏克蘭與俄羅斯的朋友，在俄烏衝突中一貫維持平衡、客觀的立場，強調所有的爭端需要以和平的方式並符合國際法原則與聯合國憲章下解決。

西比哈強調，烏克蘭看重與越南的合作和友誼，歡迎越南在俄烏衝突議題上採取的立場。 越南近日來多次對外明示、暗示願為俄烏戰爭的調停與和談提供地點，高度展現欲扮演「國際調人」角色的意願。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）1月下旬在瑞士與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面時表示，越南願意提供地點並盡最大努力規劃活動，為全球衝突找出和平解決方案。

俄羅斯與美國官員2月18日將在沙烏地阿拉伯會晤，討論雙邊關係的「恢復」，並且為俄烏衝突「可能」實現停火以及為美國總統川普（Donald Trump）和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行峰會等預先準備。