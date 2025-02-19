馬斯克酸「川普精神錯亂症」是狂犬病！　戲謔模仿畫面曝

Elon Musk Explains the Symptoms Associated w/ Trump Derangement Syndrome



“I happened to mention the President's name, and it was like they got shot with a dart in the jugular that contained methamphetamine and rabies.” ????pic.twitter.com/NGa5R9Uwmt — Chief Nerd (@TheChiefNerd) February 18, 2025

記者王佩翊／編譯

特斯拉執行長馬斯克近日表示，過去他曾深受進步派人士推崇，但自從他公開支持並資助川普後，便遭到對方攻擊。他還稱這些進步派人士患有「川普精神錯亂症」（Trump Derangement Syndrome），更將其比喻為狂犬病，並批評他們無法「正常對話」。

根據《紐約郵報》報導，馬斯克日前與川普一同接受《福斯新聞》主持人肖恩·漢尼提（Sean Hannity）的專訪，他提到，自己原本受到左翼人士支持，沒想到自從他公開力挺川普後，這些支持者的態度便180度大轉變。

▲馬斯克戲稱「川普精神錯亂症」是狂犬病。（圖／路透）

他回憶起大選前在洛杉磯參加的一場生日晚宴，當時氣氛原本融洽，直到他提及川普的名字後，現場氣氛突然變了調。他形容當下「就像有人的靜脈被射中了一支箭，箭上含有甲基安非他命和狂犬病病毒。」他同時嘲弄般地模仿當時人們的動作，還不斷張牙舞爪。馬斯克笑說，「我心想，大家冷靜點，難道不能好好聊聊嗎？他們一下子變得完全不理性。」

▲ 馬斯克戲謔模仿進步派人士。（圖／翻攝自x）



專訪中，川普也談及左派媒體希望製造他與馬斯克之間的對立與權力鬥爭，刻意挑撥兩人關係。他透露馬斯克曾打電話給他說，「他們試圖使我們對立。」川普則回答他，「你說的完全正確。」