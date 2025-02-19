學生族群春節領紅包成詐團目標　「小額投資」引誘千萬別信

▲屏東警分局長林明波 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日，屏東警方接獲多起學生遭遇投資詐騙的案件。警方發現，詐騙集團鎖定學生族群，特別是在春節過後，利用學生手頭上的紅包資金以及對投資的好奇心理，吸引他們進行所謂的「小額投資」。對此，屏東警分局長林明波在接受警察廣播電台專訪中，特別提醒學生及家長應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

屏東警分局表示，以往詐騙集團多針對具有經濟能力的社會人士行騙，但近期他們改變策略，轉而利用學生想法單純、較易說服的特點，透過以下方式進行詐騙：(一)鎖定學生族群：透過Facebook社群、Instagram限時動態等社交平台，甚至直接發送私訊，吸引學生關注。

(二)偽裝成投資專家：自稱「老師」「顧問」「專員」，分享所謂「低風險、高回報」的投資經驗，展示賺錢案例，讓學生產生信任。(三)誘導辦理小額付費：引導學生透過電信小額付費、電子支付等方式進行投資，實際上是一步步將資金轉入詐騙集團手中。

分局長林明波呼籲學生與家長，面對來路不明的投資機會，應注意以下幾點：(一)假冒信任來源：詐騙集團常假借名人、投資專家名義行騙，切勿輕信。(二)高額回報的承諾：凡是標榜「穩賺不賠」、「短期高額回報」的投資計畫，極可能是詐騙。(三)利用虛擬平台與假數據：詐騙集團自建投資網站或APP，偽造數據顯示收益，但實際上資金並未真正進入投資市場。(四)難以提現的設計：初期可能讓受害者小額獲利，但當金額累積到一定程度時，卻無法提領資金，甚至被要求支付額外手續費。(五)及時報警求助：若發現可疑投資，應立即撥打165反詐騙專線或向警方報案，以避免進一步受害。警方將持續加強詐騙防制宣導，並與相關單位合作，全面打擊不法詐騙行為。