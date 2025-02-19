41歲「吳妹妹」日本拉客被逮！　網見逮捕照驚喊：超正

▲陸女「吳妹妹」被捕時，水汪汪大眼睛直視鏡頭，讓網友直呼「好可愛」。（翻自livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

日本警視廳生活安全特別搜查隊在本月12日，於東京都逮捕5名中國女性，她們被控「違反迷惑防止條例」，涉及強行拉客。其中一名41歲嫌犯「吳妹妹」遭逮捕時的畫面曝光，意外引發日本網友關注，直呼她「真的超正，好可愛」。

據日本《Friday》週刊報導，事件起因於去年11-12月間，在東京港區JR新橋站附近的商業大樓內，發生多次有按摩店女員工，強行把路過的男子拉進按摩店，並喊出「30分鐘2千日圓（約新台幣432元）」的價格。但有不少男子對於這樣的惡質拉客行為感到困擾，於是報警處理。

警方在本（2）月12日逮捕5名涉案的中國女子，目前已有2名中國女承認犯行，其中一位就是「吳妹妹」。吳女承認每天都會在店門口「喊聲」，並對路過的男性顧客，強行牽手腕拉進店內消費。另外報導也指出，據信這棟商業大樓內「競爭激烈」，因為裡面約有40家按摩店。

不過當警方釋出逮捕照後，意外引發日本網友關注。網友發現，「吳妹妹」被逮捕時雖然帶著口罩，但一雙水汪汪大眼藏不住，網友都驚嘆：「真的超正」、「好可愛」。

▲「吳妹妹」雖然帶著口罩，但一雙水汪汪大眼藏不住。（翻自livedoor.jp）

報導也指出，新橋站附近在近期似乎變成了惡質拉客的犯罪溫床。包括在2023年6月，曾經發生有酒客被灌醉後，遭到女老闆敲詐40萬日圓（約新台幣8.6萬元）。今年1月也發生有一名酒醉男子，遭到4名嫌犯同夥敲詐19萬日圓（約新台幣4.1萬元），並趁機偷走男子的錢包。目前當地警方正加強取締中，避免類似事件再發生。



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