彰化首件地面師詐騙案！假檢警勾結律師地政士　董娘痛失1.1億　　　　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名董娘去年接獲假檢警電話，指稱其帳戶涉洗錢案，要將其存款及名下不動產凍結監管，詐團還為她找來地政士、律師、金主及代辦業者等人一條龍要幫她打官司及操作，董娘不疑有他，遂提供網銀密碼，遭洗劫1億1千萬元，檢警逮回詐團成員等共20多人並查扣12輛名車，依涉洗錢、組織犯罪及重利等罪嫌移送偵辦。

▲彰化一名董娘遭詐騙1.1億元警方逮捕犯嫌。（圖／警方提供）

員林警分局查獲彰化首件「台版地面師」詐騙案，「地面師」就是土地詐騙案，詐團假冒檢警單位，鎖定持有房屋的民眾騙取金錢，該名董娘2023年底先是被騙走了5500萬現金，又被以涉入案件，要求將房屋抵押，又找來律師打官司，及指定金主貸款經銷商、並配合地政士聯手詐騙，董娘將2棟位於蛋黃區透天厝向金主抵押貸款2700萬，每個月還得繳50萬元高額利息，董娘只好再借錢將房子贖回，損失約1億1千萬元。

▲彰化一名董娘遭詐騙1.1億元。（圖／警方提供）

去年2月董娘驚覺受騙，才前往員林警分局報案，警方報請檢察官指揮偵辦，經發動5波前往全台各地搜索、總共逮捕詐團成員主嫌林男及竹聯幫某堂口組長徐男(另涉詐騙案已入獄)、地政士、律師、金主及代辦業者等20多人、並查扣12輛名車，其中還有一輛價值近千萬保時捷GTS，財力相當雄厚。

警方呼籲，慎防網路交友，若有任何疑問或發現可疑情事，請即時與警方聯繫，也可至「打詐儀錶板」網站(https://165dashboard.tw/)，查詢更多詐騙手法及案例。

▲警方查扣一輛價值近千萬保時捷GTS。（圖／警方提供）