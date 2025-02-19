1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！　他曝速食減肥法3大重點

▲弗里亞斯狂吃Subway，成功甩肉。（圖／翻攝自YouTube／Frian Frias）



記者王佩翊／編譯

加拿大YouTuber弗里安·弗里亞斯（Frian Frias）靠著連續30天只吃Subway，成功瘦下8公斤，而他不但完整記錄了這項挑戰的過程，同時也分析這個減肥方法的3大重點。

根據《每日郵報》報導，弗里亞斯在YouTube上分享了一段8分鐘長的影片，內容完整記錄了他如何靠著只吃Subway在1個月內減下8公斤，目前已累積超過1.9萬次觀看。

在開始減重前，弗里亞斯體重約89公斤。他表示，他每日的飲食內容主要是一個12吋的Subway三明治，但一天只吃一頓正餐，配餐附的餅乾與洋芋片則是會安排在早上、晚上或是下午吃，當作點心。

運動方面，他維持原有的輕度運動習慣，而在經過30天後，他順利甩肉8公斤，因此他也將體重下降歸功於這次的「Subway飲食計畫」。

他提醒，自己通常會選擇沒有肉類的全素食口味，並且避開高熱量的醬料，同時配上加拿大Subway才有提供的「sidekick」小麵包，總計約670大卡，遠低於男性每日建議攝取的2500大卡。

在開始挑戰的1個月後，他的體重下降至81公斤，順利達標。他甚至在挑戰的第一周就減掉4.5公斤，減肥速度遠超過當紅減肥藥Ozempic的平均效果。

儘管挑戰非常成功，但是弗里亞斯的親友也擔心單一化的飲食結構會對他的健康帶來負面影響，因此為了平衡營養，弗里亞斯在減重的中後期開始嘗試攝取Subway的湯品與飯類產品。

弗里亞斯強調，在執行這項減肥計畫時，應該避開含糖汽水，只能喝水，同時可以選擇洋芋片作為配餐，因為洋芋片熱量約150大卡，但餅乾卻高達200至300大卡。而在選擇麵包時，最好優先選擇全麥麵包，因為它們富含複合式碳水化合物，容易產生飽足感，不像白麵包容易讓血糖快速上升。