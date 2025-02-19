孫生離世負責到底！網紅DK道歉「關手機只做1事」：罵聲我都承受

▲DK道歉。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）



記者施怡妏／綜合報導

網紅孫生近日因性騷案陷入爭議，儘管他事後三度道歉，事件仍持續延燒，YouTuber「異色檔案DK」也出面開轟，孫生坦言自己已經一無所有，害怕撐不下去，DK看見後表示「他離世，我害的，我會離世，所以負責到底。」令許多網友擔心，稍早DK發文道歉，「我昨天聖母病發作，我現在完全清醒了」。

「異色檔案DK」在Threads發文，昨（18）天聖母病發作，感謝一直勸他冷靜的所有人，當時無法接受建議，也聽不進任何話，但現在已經完全清醒了，「每個人都有他自己的課題，我攬在身上幹嘛，我真的懂了，而且我第一次發現原來自己有聖母病，今天，就是例行的黏老婆」。

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對於昨天的偏激發文，他道歉，「我昨天的發言真的是無腦，而且給大家帶來不好的觀感，大錯特錯」、「那我真的就不海巡了，關掉手機，你們的留言我之後會看，該罵我的，我都會承受，因為真的很白癡，我要在老婆旁邊看小說了」。

貼文一出，網友留言鼓勵，「不知今天巨嬰有沒有被D嫂好好念一波」、「你已經做得很好了！昨天看到洗版真的不知道該怎麼幫你」、「昨天真的很擔心你，一直勸你，你要好好的」、「這篇充分解釋了交友圈的重要性」、「你是一個共情能力很強的人，適時抽離別人的情緒很重要，加油」、「他自己做的得自己承擔，犯罪的事交給法律，他得自己面對錯誤，要扛這個責任再怎麼樣都不會是你來做」。

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