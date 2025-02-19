　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孫生離世負責到底！網紅DK道歉「關手機只做1事」：罵聲我都承受

▲▼DK孫生。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

▲DK道歉。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

記者施怡妏／綜合報導

網紅孫生近日因性騷案陷入爭議，儘管他事後三度道歉，事件仍持續延燒，YouTuber「異色檔案DK」也出面開轟，孫生坦言自己已經一無所有，害怕撐不下去，DK看見後表示「他離世，我害的，我會離世，所以負責到底。」令許多網友擔心，稍早DK發文道歉，「我昨天聖母病發作，我現在完全清醒了」。

「異色檔案DK」在Threads發文，昨（18）天聖母病發作，感謝一直勸他冷靜的所有人，當時無法接受建議，也聽不進任何話，但現在已經完全清醒了，「每個人都有他自己的課題，我攬在身上幹嘛，我真的懂了，而且我第一次發現原來自己有聖母病，今天，就是例行的黏老婆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於昨天的偏激發文，他道歉，「我昨天的發言真的是無腦，而且給大家帶來不好的觀感，大錯特錯」、「那我真的就不海巡了，關掉手機，你們的留言我之後會看，該罵我的，我都會承受，因為真的很白癡，我要在老婆旁邊看小說了」。

貼文一出，網友留言鼓勵，「不知今天巨嬰有沒有被D嫂好好念一波」、「你已經做得很好了！昨天看到洗版真的不知道該怎麼幫你」、「昨天真的很擔心你，一直勸你，你要好好的」、「這篇充分解釋了交友圈的重要性」、「你是一個共情能力很強的人，適時抽離別人的情緒很重要，加油」、「他自己做的得自己承擔，犯罪的事交給法律，他得自己面對錯誤，要扛這個責任再怎麼樣都不會是你來做」。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
離婚2年！Melody甜認有新對象：祝福我往前走
天公爐驚見「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨！檢偵辦中
台大首例！學生會長遭罷免　批校園民主被政治操弄
依依❤納豆「泰服版婚紗」曝！　背後環抱超甜
酷炫「這是孫生可接受結果」　曝解約內情
要烏克蘭割地！　俄羅斯對基輔提3要求
網紅DK道歉了！　認太無腦：我聖母病發作

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《難哄》還原「經典名場面」　網點名20年前台劇：導演也沒放過

騎YouBike突被開單！他驚「路上一堆這樣」　一票人認：挨罰過

50嵐「重焙烏龍拿鐵」賣翻了　冰箱賣到沒鮮奶！隱藏1點法曝光

台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

孫生離世負責到底！網紅DK道歉「關手機只做1事」：罵聲我都承受

立榮航空推AI智能客服「小U」　創國內航空先例

教授年薪上看500萬！清大搶人才出招　募11億推獎勵金

快訊／中市府稽查百貨賣場又1家出包　公益路商圈賣場挨罰

愛吃1類食物！50歲公務員「腎壞了」　醫檢查嘆：心臟像80歲

金門縣首創建材銀行　廢棄營區活化再利用助力古蹟修繕

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

《難哄》還原「經典名場面」　網點名20年前台劇：導演也沒放過

騎YouBike突被開單！他驚「路上一堆這樣」　一票人認：挨罰過

50嵐「重焙烏龍拿鐵」賣翻了　冰箱賣到沒鮮奶！隱藏1點法曝光

台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

孫生離世負責到底！網紅DK道歉「關手機只做1事」：罵聲我都承受

立榮航空推AI智能客服「小U」　創國內航空先例

教授年薪上看500萬！清大搶人才出招　募11億推獎勵金

快訊／中市府稽查百貨賣場又1家出包　公益路商圈賣場挨罰

愛吃1類食物！50歲公務員「腎壞了」　醫檢查嘆：心臟像80歲

金門縣首創建材銀行　廢棄營區活化再利用助力古蹟修繕

重現明末屠夫張獻忠「江口沉銀」地　遺跡原址變身博物館6月試營運

嘉義長庚微創攝護腺拉開術　助力男性告別排尿及射精障礙

味全龍新吉祥物登場！威弟猛哥邀你一起來命名

44歲小嫻瘦身被拍近況照！「腰比20歲還細」 中空開高衩穿超辣

獨／王大陸裝病內幕曝！VIP客戶撒百萬　閃兵集團2絕招騙醫師

「台灣小將」現身道奇亞洲球員合照　大谷翔平笑嘻嘻

鸕鷀大軍壓境鰲鼓濕地　林業保育署生態展覽館探討生態奧妙

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！　他曝速食減肥法3大重點

基隆東岸商場爭議！NET告謝國樑竊占強盜等4罪　檢方不起訴

在按摩店強行拉客！41歲「吳妹妹」在日被捕　網見逮捕照驚：超正

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

生活熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

Sean爆「陳老師睡女粉絲」　反遭揭造假

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！萬人狂讚：好福氣

高鐵高一妹揪合照　醫收到照片才知原因

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

少女手上長小水泡以為汗疹　就醫才知是梅毒

更多熱門

相關新聞

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，儘管他事後三度在社群道歉，不過仍爭議不斷。稍早反骨男孩發布聲明，坦言已多次勸過孫生，但都沒有改善，因此正式宣布與他解約。為此，老闆酷炫事後透過Threads發聲了。

小紅老師「反骨男孩該整團滅團」！　點名孫生、酷炫開罵

小紅老師「反骨男孩該整團滅團」！　點名孫生、酷炫開罵

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生女友「IG遭洗版快逃」！　網刷一排勸分手

孫生女友「IG遭洗版快逃」！　網刷一排勸分手

獨／夜市好聲音爆紅！正妹鐵肺飆唱《真情人》　

獨／夜市好聲音爆紅！正妹鐵肺飆唱《真情人》　

關鍵字：

網紅性騷案YouTuber道歉社群

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面