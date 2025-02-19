　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩　加深中國犯台隱憂

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲華府智庫資深研究員何瑞恩表示，川普每次的言論都在降低不得以武力或脅迫重新劃定領土邊界的原則，北京的宣傳人員很可能正在互相擊掌慶祝。（圖／路透）

文／中央社

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普的交易風格讓許多台灣人感到不安，擔憂這會變相鼓勵中國國家主席習近平實現控制台灣的野心。

川普上任後談論土地交易就像從前身為地產大亨的他在談生意經。他表示希望買下格陵蘭（Greenland）且不排除動武占領可能性，並稱可能使用「經濟力量」讓加拿大成為美國第51州，還揚言美國將接管加薩走廊（Gaza Strip）。他的特使也在試圖與俄羅斯達成協議，最後可能會迫使烏克蘭放棄部分領土。

這種交易做法讓許多台灣人感到不安，擔憂這會變相鼓勵習近平推動兩岸統一計畫。有些人擔憂川普和習近平甚至可能將台灣作為貿易協議的籌碼。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示：「川普的言論正在協助中國在台灣方面發揮作用。」

何瑞恩說：「川普每次的言論都在降低不得以武力或脅迫重新劃定領土邊界的原則，北京的宣傳人員很可能正在互相擊掌慶祝。」

中央研究院政治學研究所助研究員顏維婷表示，如果美國以軍力威脅其他國家，「那麼我們有何道德依據可說中國不會犯台呢？」

華郵提到，川普的作風帶來新的不確定性，他批評台灣的國防經費不足、「偷走」美國晶片生意等，但也讓台灣有理由樂觀。

川普任命多位力挺台灣的對中鷹派人士擔任要職，包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）。盧比歐早已正面地談論台灣，國務院官網上週還刪除「不支持台獨」文字。

世界兩大經濟體美國和中國關係正處於動盪時刻，貿易戰早已開打。

美國前國防官員艾利森（Graham Allison）與北京維持密切關係，他說川普和習近平似乎都願意上談判桌互相「做生意」，而這生意對台灣來說可能會有代價。

鑒於烏克蘭近期局勢發展，達成某種涉台重大交易的前景變得更加緊迫。

川普政府本週與俄羅斯就終結俄烏戰爭展開會談，但烏克蘭官員並未出席。許多人將兩岸關係相提並論，認為這是惡兆。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，中方將視此為美國「出賣」烏克蘭。她說：「有關烏克蘭的談判…會強化中方信念，認為如果強國決意入侵小國，最終將能逃過懲罰。」

華郵還說，如今的華府唯一重視的是利益，而不是價值觀。

華郵文末也提到，總統賴清德政府早已改變做法，並盡力讓川普相信美台利益重疊。

賴總統上週就台美關係、半導體產業發展以及兩岸關係3大面向提出國家策略方案。

他在國安高層會議後的記者會上表示：「面對川普政府各項新政策，我們將秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，讓美方的新政府團隊更完整瞭解，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位過程中不可或缺的夥伴，台美合作將創造共同的雙贏。」

華郵指出，一位知悉磋商情況的台灣不具名官員形容這項策略是給川普的「禮籃」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
惡里長「拳頭打死妻」　志工目擊慘案嚇哭
5歲兒燒到碳化亡　弟弟狀況仍危！母雙眼哭腫
新北大巨蛋6大選址曝光！　年底拍板
快訊／台中某大學驚悚現場曝　33歲校友墜樓亡
創新高！「滅城等級」小行星撞地球　機率增至3.1%
北韓200女大生被送「小房間」　逼賣淫服務黨幹部
92歲阿嬤「台鐵獨旅」背影帥炸！　3.5萬人狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女師和17歲學生發生性關係　綠帽夫測DNA發現「小孩不是他的」

巴西前總統遭控密謀政變、企圖毒害現任總統　恐判關28年

赴日注意！日本霸王寒流來襲「一路冷到周末」　迎警報級大雪

14歲少年玩網路挑戰！死蝴蝶混水「注入體內」　瘸腿休克後慘死

創新高！　NASA預測：「滅城等級」小行星撞地球機率增至3.1%

北韓200女大生被送進「幽暗小房間」　逼賣淫服務黨幹部！

孕婦超音波檢查發現罕見「胎中胎」　未出生男嬰體內有2個胎兒

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩　加深中國犯台隱憂

婚禮當天住家突然爆炸　新娘「穿禮服奔回火場找毛孩」1家人失蹤

達美航空「撞地竄烈焰」恐怖30秒畫面　零死亡關鍵設計曝光

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

女師和17歲學生發生性關係　綠帽夫測DNA發現「小孩不是他的」

巴西前總統遭控密謀政變、企圖毒害現任總統　恐判關28年

赴日注意！日本霸王寒流來襲「一路冷到周末」　迎警報級大雪

14歲少年玩網路挑戰！死蝴蝶混水「注入體內」　瘸腿休克後慘死

創新高！　NASA預測：「滅城等級」小行星撞地球機率增至3.1%

北韓200女大生被送進「幽暗小房間」　逼賣淫服務黨幹部！

孕婦超音波檢查發現罕見「胎中胎」　未出生男嬰體內有2個胎兒

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩　加深中國犯台隱憂

婚禮當天住家突然爆炸　新娘「穿禮服奔回火場找毛孩」1家人失蹤

達美航空「撞地竄烈焰」恐怖30秒畫面　零死亡關鍵設計曝光

看起來超好吃！好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

前OpenAI技術長成立AI新創公司　挖角前東家員工

主場觀賽還可以吃頂級牛肋排　雲豹勞瑞斯主題日登場

嘉義宮壇1死3重傷！英勇看護「衝火場抱出4歲童」　淚曝現場狀況

青島一食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死　屋頂被炸開秒成廢墟

黃國昌自爆感人故事　高中每天4點起床背三民主義、孫文看了都感動

轎車撞路邊自小客「硬推30公尺」2車翻落水田　8輪朝天畫面曝

陸景區外租「爬山神器」機器腿　自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

台積電去年大漲　這檔市值型ETF排它理由曝光

女師和17歲學生發生性關係　綠帽夫測DNA發現「小孩不是他的」

小薰穩交鄭人碩「結婚需要衝動」　甜曝他「幫我煮三餐」：每天都去買菜

國際熱門新聞

快訊／美俄會談結束！　華府：達成4共識

人妻掛屍家中　女兒畫畫曝凶手是爸爸

川普：汽車關稅徵收25％！　半導體、製藥關稅擬4月開徵

北韓200女大生送小房間　賣淫服務黨幹部

白宮：馬斯克非政府效率部正式雇員　無做政府決定職權

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

泰國對緬甸邊境斷電斷網後　首批台人回國

川普月底將會見普丁：我有能力結束戰爭

即／暗殺岸田未遂！　日25歲男判10年

南韓選手奪金　披五星旗喊：當中國人真驕傲

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

創新高！　小行星撞地球機率增至3.1%

女蹲廁馬桶突鑽蟒蛇　她徒手搏鬥受傷

俄稱烏克蘭有權加入歐盟　普丁必要時願與澤倫斯基談判

更多熱門

相關新聞

婚禮當天住家爆炸　新娘「穿禮服奔回火場」

婚禮當天住家爆炸　新娘「穿禮服奔回火場」

美國伊利諾州一對新人在舉行婚禮當天得知住家突然爆炸起火，身上還穿著婚紗便直奔回家查看，事後慶幸因為舉行婚禮，意外幫助家人逃過死劫，然而目前仍有一名家庭成員下落不明。

達美航空撞地竄烈焰　零死亡關鍵設計曝

達美航空撞地竄烈焰　零死亡關鍵設計曝

美俄尋求合作　烏克蘭與歐洲成「最大輸家」

美俄尋求合作　烏克蘭與歐洲成「最大輸家」

川普變更危險！企業怕「高額關稅」恐怖衝擊

川普變更危險！企業怕「高額關稅」恐怖衝擊

18億Gmail用戶恐遭駭客AI詐騙竊密碼

18億Gmail用戶恐遭駭客AI詐騙竊密碼

關鍵字：

台海川普美中台美中華盛頓郵報北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面