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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

USAID「必須死」！藍營正妹揭原因　反觀台灣：刪預算是最後手段　

記者吳奕靖／高雄報導

美國總統川普跟效率部長馬斯克上任後，主張要關掉美國國際開發署（USAID），這也讓這個單位首次浮上版面，國民黨美女發言人李明璇就說裡面可能藏了弊案，所以從這次事件來看近期國民黨立委刪掉預算，這次刪掉預算根本就是合理監督。

▲藍營正妹發言人李明璇（左），正妹市議員白喬茵（右） 。（圖／翻攝臉書）

▲藍營正妹發言人李明璇（左），正妹市議員白喬茵（右） 。（圖／翻攝臉書）

李明璇解釋USAID這個機構為何在川普跟馬斯克眼中「必須死」，這個單位是從歐巴馬時代就大舉增加預算跟權責實力，業務內容是包羅萬象，從美國到各國投資案，裡頭包括資助六千多名記者到非國家新聞機構，而且也支持了兩百多個致力加強獨立媒體的民間組織，但是經過這幾年的演變，川普從第一任競選到第二任競選時候，就明示或暗示受到資助的媒體對川普陣營的攻擊與不友善，而且他還接獲了很多爆料說：「民主黨政府試圖用這樣的手法來影響選舉跟大眾輿論，裡頭可能因為金錢資源太多，產生很多貪腐情況發生」。

說到這裡，李明璇話鋒一轉談到立院刪除預算的這件事，李明璇強調在這屆之前，「民進黨一黨獨大，各個權力一把罩，民進黨已經在台灣準備延續執政邁入12年，連續12年耶！我們人民跟在野黨並不能繼續等著政黨輪替才能做類似川普跟聘請馬斯克來當政府效率部長來抓冗員與弊案，台灣已經沒有那個美國時間等待了」。

▲▼藍營正妹挺「反黑箱撐民主」現身抗議現場：這是國會改革的本質 。（圖／翻攝李明璇臉書）

▲ 藍營正妹發言人李明璇 。（圖／翻攝李明璇臉書）

李明璇也進一步說：「我們台灣選出的立法委員本來就有憲法賦予權力來把關所有預算，根據我們立法院運作，立委本來就可以對政府提出的預算提出挑戰跟修正建議，刪預算從頭到尾的真相只有3.4%，賴清德身為總統卻帶頭造謠說是被大幅刪減跟凍結高達三成以上，總統都變成假消息傳播者了，是最惡劣的話術」。

所以加上第一預備金，根本不可能影響行政部門的運作，李明璇也提出「對照蔡英文當民進黨主席的時候，她狂言可以刪除百分之二十以上都不會影響行政部門的豪語，這次的預算審查完全就是合理監督」，所以應該要回歸解凍程序，行政部門應該趕快寫好解凍報告，就可以加速解凍程序，「我們的立法院是人民的國會，立法委員是我們一票一票選出來的，立法院不是行政院立法局，國家所有預算是人民繳的稅才能運作，我們才是主人，不是民進黨也不是賴清德，所以請大家一定要搞清楚，這些都是我們的辛苦納稅錢，立委是保護我們這些辛苦錢，不讓現在的民進黨政府隨便的去亂花，現在的國會才能好，變得真正正常的國會吧」！

▲▼白喬茵打羽球。（圖／翻攝自白喬茵）

▲高雄市議員白喬茵。（圖／翻攝自白喬茵臉書）

高雄市議員白喬茵也說：「雖然美國的政府體系和台灣不同，但相同的是站在分權制衡的立場藉由刪減或凍結預算的方式，確保預算編列與執行都能符合公共利益與人民期待。例如川普刪減美國國際開發署（USAID）預算，就是基於避免各部門各自為政、重複投資，使國務院亟欲將USAID的援外資源整併回自身體系。同樣的，在野黨因為不滿數發部打詐成效不彰，年年出國考察也沒有帶來太多實質有益的改變，遂將86.59億元預算刪除2億元」。

白喬茵也呼籲：「當然期待整體憲政架構能起到五權分立制衡的功用，但現實層面則是監察院坐擁監督的權利，卻毫無作為，立法院掌握監督的預算執行，透過質詢提出行政院的弊案、缺失，行政院卻不痛不癢，依然我行我素不思進取，質詢被罵爆無所謂，預算照樣照自己想要的方式編列，所以不管是哪一個民主國家，刪除預算都是最後手段，告別那個以為握有行政資源就能當太上皇的年代」。

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