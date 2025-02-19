林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

▲小美（下）提供與名醫林青穀（上）的親密床照，指控林隱婚、騙她上床。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

曾擔任前美國總統柯林頓來台隨行醫師，被封為台灣首席家醫科醫師的林青穀，同時也是代言多項產品，經常上電視的名嘴，他以顧家、愛妻人設，出任「台灣FOCUS家庭協會」理事長，但本刊最近接獲爆料，指他其實是劈腿多女的大渣男。

踢爆林青穀的是新竹一名貿易商小美（化名），她坦承在林隱婚的狀態下，與對方發生性關係。小美表示，林自稱已經離婚，自己一個人住在光復南路，偶而回家在孩子面前做做樣子，而且與前妻分房睡，當時小美不知道自己是小五，還以為即將展開一段美好的黃昏之戀。

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▲林青穀（前）以顧家、愛妻的人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長。

小美與林青穀去年6月確認關係後，9月就察覺有問題，因為她發現9月林青穀到日本旅遊，其臉書動態與臉友雪兒（化名）打卡地點與時間重疊，他懷疑兩人同遊日本，且這女的，她見過；去年8月，小美到光復南路找林青穀，林要她在樓下等一會兒，上樓時與一貴婦擦身而過，那女人，就是雪兒。

▲小美（下）提供與名醫林青穀（上）的親密床照，指控林隱婚、騙她上床。

事後發現兩人同遊日本，林開始扯謊告訴小美，表示雪兒是他相交十多年的女性友人，也是事業伙伴，但後來更多蛛絲馬跡被發現，林也不裝了，直接嗆小美：「我太太也知道雪兒的存在，她都容忍了，為什麼妳不能乖乖跟她們和平共處？」

▲林青穀（右）與雪兒（左）常一起出席公開場合，甚至拍攝合照。

林坦承，十多年前，雪兒本來是某家上市公司的董事長夫人，她與林相約離婚後共度下半生，結果雪兒離了，他卻沒離婚；林說，他曾與妻子攤牌，要嘛放他跟雪兒廝守，要嘛睜一隻眼閉一隻眼，他會每個月給家用30萬元，再提供副卡讓太太盡量刷。

一切都攤開之後，林像是變了個人，竟在小美面前大肆炫耀情史，又無意中透露另一名W女，這促使小美下定決心分手，但分手前，她想弄清楚W與林的關係，於是她先在臉書加Ｗ女為好友，一陣套話後，直接表明自己與林正在交往，還出示與林的親密合照以茲證明，結果Ｗ女只幽幽回了一句：「我並不意外。」

▲林青穀向小美坦承自己與雪兒的不倫關係，並表示兩人都愛。

原來，Ｗ女跟小美差不多，都是在商場打拚的單身熟女，有點小成就，但經營得很辛苦，林青穀以名醫、名人的身分，聲稱可為其產品代言或提供資金，因此W在利益需求與感情空虛的狀態下，成了林的女人。

▲林青穀的病患W小姐（圖）坦承與林不倫後封鎖小美，不再聯繫。

更令小美訝異的是，Ｗ女也知道雪兒的存在，兩人甚至「共事一夫」，Ｗ女帶著女兒、雪兒帶著兒子，與林一起赴日旅遊，Ｗ女還透露，她是「小的」，必須退讓，所以在日本遊玩時，林跟雪兒睡在一起；小美不滿地問Ｗ女，難道當林的女人就得這麼卑微嗎？Ｗ女則表示，她會離開林，然後就把小美封鎖了。

小美表示，她離開林青穀不久，林就接任台灣FOCUS家庭協會理事長，該協會是很有公信力的社團，為了避免其他女人受害，她決定挺身揭發林嚴重劈腿的渣男行徑，提醒大家不要被林的假人設給騙了。

▲小美質問林青穀是否未離婚，且有小三、小四後，他坦承有眾多女友。



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