台中新光三越櫃姐不滿到台北工作　台灣萊雅：尊重並及時調整排班

▲台中新光三越發生嚴重氣爆意外，無限期停業中。（圖／記者許權毅攝）

記者曾怡嘉／台北報導

台中新光三越百貨發生嚴重氣爆意外，目前仍無限期停業直至調查結果出爐，也因為停業導致百貨專員工就業權遭受影響，《ETtoday新聞雲》就接獲台灣萊雅（L’Oréal Taiwan）集團相關櫃位工作人員爆料，事件發生後公司安排該員從台中至台北跨區支援，公司僅承諾提供交通補助，但未將通勤時間列入工時、薪資結構變動等疑慮，導致該名員工認為權益受損，為此台灣萊雅集團也給出回應了。

▲台中新光三越氣爆停業，上百名員工面臨工作調動。（圖／記者鄧木卿翻攝）

針對台中新光三越氣爆事件導致員工工作權受損，台灣萊雅集團在下午也發出聲明表示，百貨氣爆意外事發突然，公司由衷為受害者致哀，在第一時間優先確保員工的健康與安全，並於2/14對員工初步說明後續的工作安排方向。

為確保員工工作權益，公司在遵守勞基法且尊重同仁意願的情況下，與同仁協調工作排班規劃。對願意跨區工作的同仁其交通時數有列入工時計算，亦可申請交通費用。對於無法配合跨區工作的同仁，公司尊重並即時調整排班。針對溝通及認知落差部分，公司將會盡力說明取得員工理解。

考量每位員工需求狀況不同，公司將會持續傾聽員工需求，取得共識，後續將盡快提出更完整的工作因應方案，也謝謝同仁在此過渡時期的理解與支持。