快訊／北市槍響！兒少性剝削犯拒檢衝撞　警連開11槍追捕歸案



▲許姓男子因未到案開庭遭發布通緝，警開11槍仍拒檢落跑。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區18日下午2時許，發生1名男子因謊報身份掩藏通緝身份，甚至還衝撞警員企圖逃逸，警員在南京東路6段攔下該車，但是男子卻直接倒車企圖逃離，警員連開11槍，但車子仍直接逃逸，熱心民眾載著警員一路追趕並通報攔截圍捕，最後在行善路上逮人。

警方調查，18日下午2時許，因兒少性剝削遭發布通緝的36歲許姓男子，開車行經北市內湖區新明路上，遭到內湖分局文德所副所長陳明昶、警員王淯群攔查，但是許卻謊報身份，被警員識破，警員當場要求許下車接受檢查。

許趁警員不注意時，直接開車衝撞離去，導致警員在過程中倒地，警員起身後一路追趕至南京東路6段上，最後在南京東路上攔著該車去處，警員掏槍要求許姓男子下車接受盤查，許仍不願意配合，警員依法開槍喝斥。

警員連開11槍，但是許姓男子仍堅持不願意下車，直接在當街倒車加速逃離現場，有熱心民眾主動上前載送警員協助尋找許姓犯嫌，並通知線上警網攔截圍捕，最後在行善路上找到徒步逃逸的許嫌。

據悉，許嫌當時開著百萬等級的商務車款，因為涉及兒少性剝削，且未能依照規定時間到案開庭，所以遭到地檢署發布通緝，沒想到又因為拒檢逃逸，惹上妨害公務、公共危險等2罪嫌送辦。