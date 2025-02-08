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太陽花女神遭5地檢署通緝原因曝　涉詐欺、侵占...走私古柯鹼

▲▼劉喬安在美被逮捕。（圖／翻攝www.ice.gov）
▲太陽花女神劉喬安出國未到案開庭，陸續遭5地檢署發布通緝（圖／翻攝www.ice.gov）

記者邱中岳／台北報導

太陽花學運期間，被稱為「太陽花女神」稱號的劉喬安，傳出在1月份於美國波士頓一處旅館遭美國警方逮捕，目前遭拘留於執法行動遣返局(ERO)拘留中心，待美方完成相關程序後遣返回台，預估只要再幾個禮拜的作業時間，劉喬安就將被押返台灣接受法律的制裁。

據了解，素有太陽花女神之稱的劉喬安，在2019年5月份出境美國，輾轉待過多個城市，原本在8月份訪客身分結束，但是卻沒有依照規定出境，反而滯留在美國，在2025年1月份被美國警方逮捕。

劉喬安本名劉依函，因為侵占、詐欺以及3件毒品案件，都未到案開庭，分別遭到花蓮地檢署、台北地檢署、桃園地檢署、士林地檢署以及新北地檢署等5單位發布通緝。

因劉喬安在2019年5月份就已經出境美國，所以花蓮地檢署的侵占案件，未能依規定出庭，在2019年12月6日發布通緝，後續台北地檢署的詐欺案件也未到案開庭，所以在2020年3月30日又發布通緝。

劉喬安除了侵占以及詐欺案件，另外還有在桃園因涉及毒品大麻案件，被蘆竹分局移送，也未能依照規定出庭，所以也因此在2021年11月29日遭桃園地檢署發布通緝。

除此之外，劉喬安涉嫌在美國涉及跨境寄送毒包裹來台，在包裹裡面夾藏古柯鹼，事後相關單位逮捕台灣收件人，查出幕後竟是知名太陽花女神劉喬安，2023年1月、2024年2月對劉發布毒品通緝。這部分由於古柯鹼是一級毒品，依法可處處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金，但因該條文被憲法法庭宣告違憲，法院審理相關案件時，會減輕刑責。

刑事警察局駐美西、美東聯絡官長期與美方各執法機關合作追緝，提供劉嫌通緝情資及相關線索，最終由美國國土安全調查局(HSI)及執法行動遣返局(ERO) 於美東時間1月22日逮捕劉喬安，目前將安排遣返事宜。

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