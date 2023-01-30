重慶汪精衛夫妻跪像消失　管理單位不知情！景區稱：暫時搬離

▲重慶磁器口景區抗日無名將士墓前的汪精衛夫婦跪像。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節期間，大陸一名網友前往重慶磁器口景區旅遊，赫然發現在古鎮內的一座抗日無名將士墓前放置的汪精衛夫妻跪像竟不翼而飛，甚至傳出當地監管的4個部門皆不知情，遂將現場情況拍攝下來放到網路上，引起網友一陣討論。對此，景區管理人員透露，「暫時好像是搬離了，要過段時間才恢復。」

▲抗日無名將士墓前的汪精衛夫婦跪像最早是由青石雕成。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，該短視頻（短影音）博主（部落客）在視頻（影片）中講述，「幾年沒來，這裡跪的兩個人不見了，原本一邊跪的是汪精衛，一邊跪的是陳璧君。」

▲民眾發現汪精衛夫婦跪像消失。（圖／翻攝封面新聞）

據了解，在對日抗戰時期，汪精衛在日本的扶植下於南京成立國民政府，被外界冠上「漢奸」之名。重慶政府在1940年決定出資修建陣亡將士紀念碑，碑前特別放置汪精衛夫婦的跪像，該跪像由雕塑家王臨乙設計，起初是用石頭製成，不久後毀壞，直至大陸建國初期，按原設計稿重新雕塑鐵製跪像。

對於跪像失蹤，重慶磁器口古鎮景區工作人員透露，「疑似是因為抗日無名將士墓一帶正在重建，暫時搬離了，要過段時間才恢復，具體時間我們也不知道，要等通知。」