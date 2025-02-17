　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

警員夜巡路中遇班龜拾起護交安　暖心助其平安「龜」

▲警員夜巡路中遇班龜拾起護交安。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警員夜巡路中遇班龜拾起護交安。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

於16日夜間巡邏勤務中，台東縣關山聯合所警員李東錦及黃彥儒展現了警察不僅是維護治安的守護者，更是關懷生命的暖心使者。當晚，兩位員警於20時10分許，巡經親水公園隆盛路路段時，發現路中央有一塊疑似石頭的物體，為確保用路人的安全，他們立即下車查看，沒想到竟是一隻烏龜！這起意外發現不僅讓警員們感到驚喜，也開啟了一段溫馨的救援故事。

當時，警員李東錦及黃彥儒擔心烏龜在路中央可能遭車輛碾壓，便決定先將牠帶回派出所安置。經初步觀察，這隻烏龜外型特殊，於是他們立即聯絡「野灣野生動物保育協會」尋求專業協助。

經與協會人員遠端視訊，觀察其外觀特徵為頭頸、四肢以及尾部皆有黃綠線條，幼體背甲有3條淡褐色稜脊，且為灰黑或黑褐色，所以確認其為臺灣原生種「班龜」，目視健康狀況良好，非屬野生保育類動物，建議野放回自然環境。

為確保班龜能安全回歸適合的棲息地，警員們進一步聯繫親水公園管理單位，並獲得所長的同意，將班龜野放至園區內的水池。親水公園環境優美，水池生態豐富，非常適合班龜生存。在警員與保育協會的共同努力下，這隻班龜順利找到了新家，並於當晚成功野放，重返大自然的懷抱。

員警表示，雖然這只是巡邏勤務中的一段小插曲，但能夠幫助到這隻班龜，讓他們感到非常有意義。他們也呼籲民眾，若在道路上發現野生動物，應立即通報相關單位處理，避免動物受到傷害，同時也能保護自身安全。野灣野生動物保育協會對此事件表示高度讚賞，並感謝警員們的積極協助。此次事件不僅展現了警民合作的力量，也提醒大眾重視野生動物保育的重要性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陳怡君100萬交保　士檢提抗告！
主持人車剛發動「交警秒來開單」　她傻眼求看秘錄器遭拒：衝業績
顏擇雅：曹興誠露骨照就算不是AI也明顯被設局
孫生哭了！崩潰求媽媽「別再鬧了」　畫面曝光
快訊／王世堅駕BMW　車禍畫面曝
新光三越氣爆11名「無名英雄」都找到了！　盧秀燕明頒獎
金賽綸陳屍家中「找不到遺書」！　警方曝調查進度
王世堅報平安：我人沒事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

帕拉保齡球世界錦標賽摘金　花蓮視障選手黃賢文獲表揚受贈獎金

南投縣開辦愛心陪伴卡　障友家屬搭大眾運輸享半價、免排隊優惠

因應重大氣爆意外　雲林縣巡檢大型商場安全

屏東身障男喪妻無力處理後事　枋寮警+善心人士出手相助

颱風重創香蕉王國！全台產量少　每公斤飆到100元

台東縣客語深根課程開學　多元班種推廣客家文化

椬梧滯洪池三期開工！明年完工防災、環保、經濟效益全到位

台東縣機車到檢率全台第一　環保局推動偏鄉檢驗服務

屏東87歲嬤寒流來襲半夜遊蕩　東港警關懷帶回派出所

2025天穿日祭天儀式　桃園客家局採古禮舉行祈平安

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

帕拉保齡球世界錦標賽摘金　花蓮視障選手黃賢文獲表揚受贈獎金

南投縣開辦愛心陪伴卡　障友家屬搭大眾運輸享半價、免排隊優惠

因應重大氣爆意外　雲林縣巡檢大型商場安全

屏東身障男喪妻無力處理後事　枋寮警+善心人士出手相助

颱風重創香蕉王國！全台產量少　每公斤飆到100元

台東縣客語深根課程開學　多元班種推廣客家文化

椬梧滯洪池三期開工！明年完工防災、環保、經濟效益全到位

台東縣機車到檢率全台第一　環保局推動偏鄉檢驗服務

屏東87歲嬤寒流來襲半夜遊蕩　東港警關懷帶回派出所

2025天穿日祭天儀式　桃園客家局採古禮舉行祈平安

女模遭逼吸毒亡！中國金主逃跑「最重關10年」　泰國要抓人了

快訊／議員陳怡君涉貪100萬交保　士檢認有串證之虞今提抗告！

焦凡凡、婁峻碩大婚戴Tiffany珠寶超甜寓意曝光！深V白紗襯好身材

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

幫兒買房竟過戶未婚妻！2人分手父母嚇壞　律師教1招：還能拿回

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

1分折5%！台灣隊得分越多折扣越多　2家美式餐廳推出經典賽優惠

寄生蟲鑽心臟！男童3年前「生吃蟹腿」…致心包積液險喪命

嘉義縣道路噴火！瓦斯管線挖斷「烈焰上竄2m」　現場驚人畫面曝

主持人車剛發動「交警秒來開單」　她傻眼求看秘錄器遭拒：衝業績？

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

地方熱門新聞

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

台南新營新東路橋地下機車道撞死人肇事逃逸網友懸賞緝兇

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

台灣燈會爆人潮　市府會勘A19站精進疏運措施

台灣燈會人潮塞爆癱瘓交通　議員盼加強疏運

台灣燈會大量人潮　桃市府7大疏運精進措施奏效

嘉義市自籌3423萬　讓國中小及幼兒園班班有鮮奶　

救國團台東縣主委交接　葛永光期許台東更具年輕活力

太極門台南道館新春茶敘滿年味福佑平安一整年

新北限定海味「黑毛」　東北角釣客搏浪尋鮮

台中稽查全市百貨賣場　抓到2間不合格

台南佳里區信義國小校園通學步道升級師親生齊聲讚！

汐東線工程要徑先行進度超前

更多熱門

相關新聞

台東關山在地媳婦聯合好友做公益

台東關山在地媳婦聯合好友做公益

東部縱谷地區17日上午天氣放晴讓溫度瞬間上升不少，台東關山在地媳婦和友人捐贈好幾大袋的新鮮蔬菜到「聖十字架療養院」。外國修女開心接受並頻頻表示感謝善舉，捐贈人指出相較於修女們和療養院照服員的長期付出看顧，自己所做根本微不足道，如果院方有需要肯定會再努力予以協助。

台東翁頭暈路倒臉部流血！警即時救援

台東翁頭暈路倒臉部流血！警即時救援

救國團台東縣主委交接　葛永光期許台東更具年輕活力

救國團台東縣主委交接　葛永光期許台東更具年輕活力

台東天官堂「過七星橋」　陳瑩、莊瑞雄體驗求平安

台東天官堂「過七星橋」　陳瑩、莊瑞雄體驗求平安

台東環保局攜手8宮廟推「菸蒂不落地」

台東環保局攜手8宮廟推「菸蒂不落地」

關鍵字：

斑龜警察台東

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

快訊／立委王世堅出車禍！重慶北路派出所前事故

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面