警員夜巡路中遇班龜拾起護交安　暖心助其平安「龜」

▲警員夜巡路中遇班龜拾起護交安。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

於16日夜間巡邏勤務中，台東縣關山聯合所警員李東錦及黃彥儒展現了警察不僅是維護治安的守護者，更是關懷生命的暖心使者。當晚，兩位員警於20時10分許，巡經親水公園隆盛路路段時，發現路中央有一塊疑似石頭的物體，為確保用路人的安全，他們立即下車查看，沒想到竟是一隻烏龜！這起意外發現不僅讓警員們感到驚喜，也開啟了一段溫馨的救援故事。



當時，警員李東錦及黃彥儒擔心烏龜在路中央可能遭車輛碾壓，便決定先將牠帶回派出所安置。經初步觀察，這隻烏龜外型特殊，於是他們立即聯絡「野灣野生動物保育協會」尋求專業協助。

經與協會人員遠端視訊，觀察其外觀特徵為頭頸、四肢以及尾部皆有黃綠線條，幼體背甲有3條淡褐色稜脊，且為灰黑或黑褐色，所以確認其為臺灣原生種「班龜」，目視健康狀況良好，非屬野生保育類動物，建議野放回自然環境。

為確保班龜能安全回歸適合的棲息地，警員們進一步聯繫親水公園管理單位，並獲得所長的同意，將班龜野放至園區內的水池。親水公園環境優美，水池生態豐富，非常適合班龜生存。在警員與保育協會的共同努力下，這隻班龜順利找到了新家，並於當晚成功野放，重返大自然的懷抱。

員警表示，雖然這只是巡邏勤務中的一段小插曲，但能夠幫助到這隻班龜，讓他們感到非常有意義。他們也呼籲民眾，若在道路上發現野生動物，應立即通報相關單位處理，避免動物受到傷害，同時也能保護自身安全。野灣野生動物保育協會對此事件表示高度讚賞，並感謝警員們的積極協助。此次事件不僅展現了警民合作的力量，也提醒大眾重視野生動物保育的重要性。