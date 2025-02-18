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社會 社會焦點 保障人權

假罰單案開庭！停職警員現況曝光　麥當勞打工、跑Uber養家

▲台中基層員警開假單風暴。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中基層員警開假單風暴今首開庭，基層員警製作表格表達無奈心聲。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市警局基層員警開假單貪污案，兩波31人被起訴，台中地方法院今首次開準備庭，巡佐李科甲等人認罪，盼獲得緩刑。有部分員警則製作表格，列出每位員警歷年功獎，大多有500多支嘉獎，甚至有一名楊姓員警有1267支嘉獎、12小功以及忠勤獎章，因為涉入此案，只能跑Uber維生。

李科甲辯護律師表示，李所圖利金額每案都在600元以下，利益不高，甚至還曾自掏腰包協助繳納，且李犯後態度均良好，請求減刑或給予緩刑。另外，今還有17名基層員警開庭，因「歷史共業」丟了飯碗，相當無奈。

至於表格列出總計第一、二波遭起訴的基層員警，上頭並無時任所長金桂明與副所長李科甲。表格寫下，「都是好警察！都有家庭！現在呢？待業、機場接送、水泥學徒，對國家社會真的是好事嗎？」表明基層只是受長官委託，卻落得失業，苦不堪言。

▲台中基層員警開假單風暴。（圖／記者許權毅翻攝）

▲大多員警嘉獎超多，現在待業、打工。（圖／記者許權毅翻攝）

據了解，兩波被起訴的31人中，有28人遭停停，根據警員製作的表格，大多數人都有家人得照顧，其中16人待業，剩下的有人到麥當勞打工、跑Uber機場接送或是水泥學徒、木工學徒，僅有3人尚未停職。

檢方起訴指出，李姓前巡佐任職台中市政府警察局第六分局西屯派出所，為該派出所警友會承辦人，明知取締違規停車時，若駕駛人不在場，執行人員應視違規事實，對違規停車開出逕行舉發單 （俗稱白單），填寫違規車號、時間、地點及違規條款等資料後，將逕舉單張貼或夾放於遭取締汽、機車之明顯處標示之，再回派出所寄發「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）予違規車主。

有24名車主與李前巡佐、陳姓前員警關係友好，收到白單後即請託李、陳處理，李、陳2人囿於人情關說請託，竟指示16名基層員警，違法直接將白單轉開為紅單，違規法條由實際之「併排停車」、「違規停車」不實記載為罰鍰金額較低之「違規臨時停車」，以此違法方式圖得受開單人之不法利益。

檢方審酌李、陳2人圖利他人，使其誤以徇私即可自外於國家法治，混淆正當社交往來與請託關說之分際，更使違規之人誤認交通違規均可藉由請託關說脫免或減輕罰鍰，不僅無形中擴大交通潛在危害，亦有使整體交通違規取締作業之公平性陷於遭受特權介入之質疑，「積非成是」導致不當觀念傳遞新進同仁、不良風氣蔓延警界。

檢察官考量2人都是因為受請託關說之舊時代思維與錯誤觀念影響，主觀惡性尚非重大，且犯後態度良好，建請法院量處適切之刑，基層員警係受李、陳2名學長請託，礙於同仁情誼或囿於職場封閉文化而誤罹刑章，犯後如實說明並深知悔悟、態度良好，建請法院從輕量刑，酌予宣告緩刑，以啟自新。

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