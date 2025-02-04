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馬斯克領軍DOGE又開刀？　美媒：川普政府考慮「解散教育部」

▲▼ 美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲川普2.0時代來臨，馬斯克領軍「政府效率部」削減聯邦開支。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》獨家報導，川普政府正在考慮採取行政行動，以解散美國教育部，這是全球首富馬斯克「政府效率部」（DOGE）控制聯邦支出、削減政府職員規模的一部分努力。

該報引述消息人士說法報導，美國官員正在討論一項行政命令，以停止所有「未明文規定」的教育部職能，或把特定職能轉移至其他部會，同時要求制定一項立法提案，以利廢除教育部，而總統川普的顧問仍在討論具體細節與時間。

另據《美聯社》報導，數十名教育部職員1月31日被通知立刻停職，至少55人無法登入政府電子信箱帳號，並且被告知不要前往辦公室報到。工會引述職員收到的電子郵件內容指出，根據川普禁止聯邦政府「多元、平等、包容」（DEI）計畫的行政命令，他們被安排帶薪行政休假。

一名美國教育部發言人也證實，「政府效率部」團隊3日在教育部執行川普的行政命令與議程。

▲▼SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透）

 

《衛報》報導，競選期間，川普形容美國教育部被「激進份子、狂熱份子和馬克思主義者」滲透，承諾廢除教育部，並把相關控制權力賦予各州政府。就職以前，他的過渡團隊就起草一份命令，指示教育部長著手廢除該部，並且呼籲國會批准。

事實上，美國總統不能獨自廢除一個部會，因為政府機構的創立或解散，都需要國會批准。不過，川普官員可以改變部會預算和政策的關鍵部分，或者重現他們上周對於美國國際開發署（USAID）的做法。

最近幾天，「政府效率部」把美國國際開發署的網站關閉，查看敏感人事資料，將資深職員停職，甚至把職員鎖在華盛頓特區的辦公室外面。「政府效率部」是一個非官方政府部門，未獲國會批准授權，但據稱職員如今獲得美國財政部敏感數據庫、聯邦支付系統的權限。

川普的教育部長人選、「世界摔角娛樂」（WWE）前執行長麥馬洪（Linda McMahon）仍在等待參議院表決認證。一些官員認為，行政命令應該等到她的認證聽證會之後才會發布，但該聽證會日期未定。

 
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