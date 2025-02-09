中小學下周二才開學　教育部：依法寒假要放21天

▲中小學下周二才開學。示意圖。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

全國中小學113學年度第2學期將於今年2月11日開學，有網友疑惑為何是週二開學、而非週一。教育部今天表示，法規已明定寒假天數和起迄日；另外台南市配合全中運，已提早開學。

近日有網友在臉書發文指出，以為週一（10日）就是開學日，為什麼是週二（11日）才要上學。也有網友貼心提醒，今年除了台南的中小學已開學，多數孩子應該是「週二」開學，千萬不要週一就把孩子送到學校門口，才發現學校沒人。

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教育部說明，依據去年6月發布施行的「各級學校學生學年學期假期辦法」，第4條明定各級學校暑假、寒假日數及起訖日期，暑假以60日為限（起7月1日，訖8月29日），寒假以21日為限（起1月21日，訖2月10日）。

各地方政府教育局多於去年7月就發布113學年度學生學年行事曆，第1學期開學日為113年8月30日（週五），寒假於114年1月21日開始；第2學期開學日為114年2月11日（週二），暑假於114年7月1日開始。

其中台南市為配合承辦全國中等學校運動會，114年4月19日至24日將停課，因此台南市中小學113學年度第2學期開學日為2月5日（週三），比其他縣市提早開學。