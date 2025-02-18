蔣萬安表揚15名攔詐有功人員　北市警：「保證獲利」一定是詐騙

▲北市府治安會報表揚15名攔阻詐騙有功的行員、店員。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市府在17日舉辦治安會報，主題針對北市金融機構2024年第4季，銀行端國泰世華、中國信託、台北富邦、臺灣銀行等4大金融機構、統一超商及各分行行員等15位協助成功攔阻詐騙案件有功人員，由蔣萬安市長頒發感謝狀，表揚臨櫃關懷提問成效良好之金融機構，鼓勵所有金融從業人員持續積極防制詐騙。

北市警局表示，「假投資」詐騙案件的財產損害金額一直以來都是第1名，詐騙集團常冒用名人影像成立投資群組，廣發飆股訊息，標榜穩賺不賠、高報酬零風險，引誘民眾加入投資群組，並下載不明的投資軟體進行投資。

詐團再透過不斷鼓譟、洗腦被害人投入更多金錢，直到被害人資金不夠，詐騙集團即誘騙被害人設定抵押不動產或介紹利率不錯又可快速借款的借貸公司，被害人為了想把本金拿回來，就會去抵押房產借款，等資金全部投入，詐騙集團便人間蒸發，最後造成被害人嚴重損失。

北市警察局局長李西河提醒民眾，投資請循合法管道；私人投資管道，絕對沒有保障。聽見「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高回報」，絕對是詐騙。另不要下載來路不明的投資APP及網銀帳密不要提供陌生人。

刑事警察大隊大隊長盧俊宏針對「打詐儀錶板」進行分析，在2025年1月份受理案件數1400件、財損金額為新台幣11億7547萬元，其中以「假投資詐騙」受理數及財損金額最多，計有297件、財損金額計新臺幣7億4760.9萬元。

盧俊宏表示，經統計被害人交付被害資金，不論提、匯款(含境外)等大筆金額，高達90％均需透過金融機構，金融機構行員第一線直接接觸客戶，擔任審核的重要角色。

銀行行員於臨櫃受理民眾辦理金融業務，若發現以下常見遭詐的匯款理由如「房屋裝潢款、朋友借貸、購買設備款、珠寶、車輛及家人急需用錢等；自稱結交親友、網友要求匯款至海關、支付郵資等；通常與收款對象不熟或無法交代對方身分，請實施關懷提問，並立即通知警方到場。