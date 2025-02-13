　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

戒癮路上不孤單！ 花蓮心防所提供全方位服務　1年8次有補助

▲▼心防所門診服務包括戒癮治療、心理諮商、社會資源連結、家庭支持與共病治療。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼心防所門診服務包括戒癮治療、心理諮商、社會資源連結、家庭支持與共病治療。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助藥物成癮者逐步脫離毒品的控制，邁向健康與復元，花蓮縣身心健康及成癮防治所（心防所）提供隔週五下午的「藥癮醫療門診」，由醫師、心理師、社工師、職能治療師、護理師和個案管理師等專業團隊，提供全方位服務。

門診服務包括戒癮治療、心理諮商、社會資源連結、家庭支持與共病治療。心防所醫療門診針對藥癮者藥癮治療費用補助：成年人每人3萬5,000元/年、未成年4萬元/年、個案或家屬每月最多1,000元的交通補助費用(上限8次/年)，有助於醫療門診治療持續進行，協助藥癮者即早接受戒癮治療遠離毒害，增進健康重返正常生活。

▲▼心防所門診服務包括戒癮治療、心理諮商、社會資源連結、家庭支持與共病治療。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示：近年來新興毒品使用方式趨向於群聚化、娛樂化、混用化，造成毒品快速散佈，當中用毒過量死亡及社會新聞案件層出不窮，藥物濫用的問題已是刻不容緩。藥物濫用對社會治安及個人身心靈健康狀況皆造成諸多負面影響，許多藥物濫用者往往參雜複雜的議題，包含家庭、經濟、人際等帶來的身心壓力，使用毒品或許能使個案短暫逃避現實，但接踵而來的成癮、健康及法律問題，卻是更加綑綁住身心，原本存在的問題不但未得到改善，甚至更加重惡化。心防所醫療團隊一直致力於為藥癮者提供連續性治療服務，專業團隊定期追蹤藥癮者戒除進度，提供支持與陪伴，協助戒除藥物依賴降低健康風險，減少藥物濫用帶來的健康問題並重拾健康生活。 

▲▼心防所門診服務包括戒癮治療、心理諮商、社會資源連結、家庭支持與共病治療。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
目前接受藥癮治療的阿進（化名）分享他的戒癮經歷，表示因多次吸毒而屢次進出監所，並且與家人關係破裂。在一次聚會後吸毒被捕，但他在地檢署的緩起訴機會下決定接受治療。在心防所醫療團隊的幫助下，他經歷了為期一年的治療，包括定期門診診療緩解生理不適、與心理師討論如何抵抗生活中的誘惑、由社工師協助修復家庭關係、與職能治療師共同探討適合的工作方向，以及個管師的定期關心和陪伴。透過醫療團隊全方位的支持，幫助他更加堅定戒癮的決心，並逐步重拾生活目標與希望。
 
朱家祥進一步說明，藥癮者戒癮過程中的首要問題往往是經濟困難。經由心防所跨專業團隊協助，這對經濟狀況不穩定的阿進而言，幫助極大，讓他更加堅定戒癮的決心；阿進目前已找到新工作，生活逐漸穩定，並訂下存錢目標，希望帶著改變的力量和毅力，能與家人修復關係回歸家庭功能與社會生活。
 
心防所呼籲民眾，若有戒癮需求或想了解更多藥癮醫療門診及心理諮商資訊，請上花蓮縣身心健康及成癮防治所網站 http://dapc.hlshb.gov.tw查詢，也可撥24小時免費毒防諮詢專線0800-770885（請請您幫幫我），由專人為您服務。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／饅頭主任遭法院裁定收押禁見
新光三越氣爆！醫「最怕遇1類傷者」：比的是搶救時間
台韓賽G2中華隊打線出爐　陳傑憲感冒休息
新光三越災後「員工第一視角曝」！他嚇：要停業一陣子了
電影看一半氣爆！13樓影廳整層都粉塵　畫面曝
搜救犬逐層搜索！　台中新光三越內部慘況曝
新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　都發局長：沒收到施工申請
新光三越面試！主管急喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出洞
台中新光三越嚴重死傷！集團高層急南下　總經理：盡所能負責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄港再打撈到2屍塊！疑皮膚、人體組織　緊急鑑定中

快訊／涉貪300萬助理費　饅頭主任先遭法院裁定收押禁見

台中新光三越12樓美食街氣爆　盧秀燕：裝修非假日人潮不多

恐怖碎屍魔變態手法曝！殘殺楠梓林婦肢解　還特別把肚臍挖出來

來台旅遊搞詐騙！馬來西亞帥氣網紅為2萬淪車手　判刑6月

尋找受困者！出動搜救犬到場逐層搜索　台中新光三越內部慘況曝

台中新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　都發局長：沒收到櫃位施工申請

屏東男肉身擋鄰「逼用爬的」當街罵俗辣　強制罪判拘役45天

戒癮路上不孤單！ 花蓮心防所提供全方位服務　1年8次有補助

台中新光三越氣爆4人死亡　總經理吳昕陽：盡所能負起責任

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

快訊／高雄港再打撈到2屍塊！疑皮膚、人體組織　緊急鑑定中

快訊／涉貪300萬助理費　饅頭主任先遭法院裁定收押禁見

台中新光三越12樓美食街氣爆　盧秀燕：裝修非假日人潮不多

恐怖碎屍魔變態手法曝！殘殺楠梓林婦肢解　還特別把肚臍挖出來

來台旅遊搞詐騙！馬來西亞帥氣網紅為2萬淪車手　判刑6月

尋找受困者！出動搜救犬到場逐層搜索　台中新光三越內部慘況曝

台中新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　都發局長：沒收到櫃位施工申請

屏東男肉身擋鄰「逼用爬的」當街罵俗辣　強制罪判拘役45天

戒癮路上不孤單！ 花蓮心防所提供全方位服務　1年8次有補助

台中新光三越氣爆4人死亡　總經理吳昕陽：盡所能負起責任

快訊／高雄港再打撈到2屍塊！疑皮膚、人體組織　緊急鑑定中

新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　專家分析可能氣爆原因

快訊／涉貪300萬助理費　饅頭主任先遭法院裁定收押禁見

陶晶瑩曬「6高含金量才女」聚會合照！　張小燕、林依晨全來了

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

台中新光三越12樓美食街氣爆　盧秀燕：裝修非假日人潮不多

金價連漲致「黃金回收」成長3倍！　陸婦人將1kg金飾變現359萬

恐怖碎屍魔變態手法曝！殘殺楠梓林婦肢解　還特別把肚臍挖出來

急診昨仍有2.2萬人湧入！衛福部急開會應變：評估還要塞2周

台韓交流賽G2中華隊打線出爐　隊長陳傑憲感冒休息

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料反挨轟　「沒人能取代S姐」自嘲：收視率一定掉！

社會熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

即／新光三越氣爆「12樓內部畫面曝光」炸成廢墟

逛街突氣爆！富家女拋10萬名牌衝下樓

快訊／新光三越氣爆！疑12樓美食街「拆除裝潢」釀禍

更多熱門

相關新聞

新住民將納入就服法特定就業對象　雇主聘僱每月領1.1萬元

新住民將納入就服法特定就業對象　雇主聘僱每月領1.1萬元

台灣新住民人口已突破60萬人，勞動部近日預告，要把取得居留權的新住民納入《就業服務法》第24條特定對象，納入之後，雇主聘僱新住民每月可望領1.1萬元，求職者也可請領臨時工作津貼等相關補助。

超商老闆兩度性侵女員工　賠135萬換輕判

超商老闆兩度性侵女員工　賠135萬換輕判

失業勞工子女就學補助申請今起跑　1條件領5.76萬元

失業勞工子女就學補助申請今起跑　1條件領5.76萬元

陳玉珍再提「不該補助創作者」　作家嗆：那就用全面罷免溝通吧

陳玉珍再提「不該補助創作者」　作家嗆：那就用全面罷免溝通吧

7類癌死亡率高於全國　花蓮推多項免費篩檢

7類癌死亡率高於全國　花蓮推多項免費篩檢

關鍵字：

戒癮孤單心防所全方位服務補助

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面