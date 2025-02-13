戒癮路上不孤單！ 花蓮心防所提供全方位服務　1年8次有補助

▲▼心防所門診服務包括戒癮治療、心理諮商、社會資源連結、家庭支持與共病治療。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助藥物成癮者逐步脫離毒品的控制，邁向健康與復元，花蓮縣身心健康及成癮防治所（心防所）提供隔週五下午的「藥癮醫療門診」，由醫師、心理師、社工師、職能治療師、護理師和個案管理師等專業團隊，提供全方位服務。

門診服務包括戒癮治療、心理諮商、社會資源連結、家庭支持與共病治療。心防所醫療門診針對藥癮者藥癮治療費用補助：成年人每人3萬5,000元/年、未成年4萬元/年、個案或家屬每月最多1,000元的交通補助費用(上限8次/年)，有助於醫療門診治療持續進行，協助藥癮者即早接受戒癮治療遠離毒害，增進健康重返正常生活。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示：近年來新興毒品使用方式趨向於群聚化、娛樂化、混用化，造成毒品快速散佈，當中用毒過量死亡及社會新聞案件層出不窮，藥物濫用的問題已是刻不容緩。藥物濫用對社會治安及個人身心靈健康狀況皆造成諸多負面影響，許多藥物濫用者往往參雜複雜的議題，包含家庭、經濟、人際等帶來的身心壓力，使用毒品或許能使個案短暫逃避現實，但接踵而來的成癮、健康及法律問題，卻是更加綑綁住身心，原本存在的問題不但未得到改善，甚至更加重惡化。心防所醫療團隊一直致力於為藥癮者提供連續性治療服務，專業團隊定期追蹤藥癮者戒除進度，提供支持與陪伴，協助戒除藥物依賴降低健康風險，減少藥物濫用帶來的健康問題並重拾健康生活。





目前接受藥癮治療的阿進（化名）分享他的戒癮經歷，表示因多次吸毒而屢次進出監所，並且與家人關係破裂。在一次聚會後吸毒被捕，但他在地檢署的緩起訴機會下決定接受治療。在心防所醫療團隊的幫助下，他經歷了為期一年的治療，包括定期門診診療緩解生理不適、與心理師討論如何抵抗生活中的誘惑、由社工師協助修復家庭關係、與職能治療師共同探討適合的工作方向，以及個管師的定期關心和陪伴。透過醫療團隊全方位的支持，幫助他更加堅定戒癮的決心，並逐步重拾生活目標與希望。



朱家祥進一步說明，藥癮者戒癮過程中的首要問題往往是經濟困難。經由心防所跨專業團隊協助，這對經濟狀況不穩定的阿進而言，幫助極大，讓他更加堅定戒癮的決心；阿進目前已找到新工作，生活逐漸穩定，並訂下存錢目標，希望帶著改變的力量和毅力，能與家人修復關係回歸家庭功能與社會生活。



心防所呼籲民眾，若有戒癮需求或想了解更多藥癮醫療門診及心理諮商資訊，請上花蓮縣身心健康及成癮防治所網站 http://dapc.hlshb.gov.tw查詢，也可撥24小時免費毒防諮詢專線0800-770885（請請您幫幫我），由專人為您服務。

