▲冬天熱水器成奪命陷阱？用「這5招」保護自己和家人。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

冬天氣溫驟降，許多家庭使用熱水器的頻率和時間會跟著提高，但是你知道嗎，如果通風不良的話，一氧化碳可能成為致命的隱形殺手，而根據新北市消防局統計，每年冬天因爲熱水器中毒的案件層出不窮，特別是安裝在浴室內或是密閉陽台等通風不良的空間，最容易發生危險。

▲冬天氣溫驟降，許多家庭會頻繁使用熱水器來取暖，但通風不良的話，一氧化碳可能成為致命的隱形殺手。

新北市政府消防局黃健智股長表示，冬季是一氧化碳中毒的高峰期。由於天氣寒冷，許多人習慣關閉窗戶，且洗熱水澡時時間較長，這些因素都增加了中毒風險。近期多起案例發生在寒流期間，長時間使用熱水器且安裝在通風差的環境中，導致燃燒不完全並產生一氧化碳，若長時間吸入過量一氧化碳，就可能會導致中毒，近期還有民眾因燒炭取暖發生中毒，也是由於環境通風不良所造成。

▲▼新北市政府消防局黃健智股長表示，冬季是一氧化碳中毒的高峰期，民眾使用熱水器時要注意「五要原則」。

黃健智股長提醒民眾使用熱水器時要注意「五要原則」，「第一要」使用環境要注意通風，安裝熱水器的環境要保持通風；「第二要」選擇正確形式，熱水器形式分成兩種，分別是「屋外型」與「強制排氣型」，「屋外型」可安裝於戶外，而強制排氣型設有排氣管可將廢氣排出，避免室內一氧化碳積聚；「第三要」選擇安全品牌，選擇符合CNS國家標準並有TGAS產品責任險的品牌；「第四要」遴用合格技術士來幫你做檢測；「第五要」定期做檢修，建議每半年至一年請技術士檢測熱水器，確保其運作正常。

▲黃健智股長提醒民眾，熱水器要選擇符合CNS國家標準並有TGAS產品責任險的品牌。

黃健智股長補充，熱水器一般使用壽命約為8至12年，若發現漏水、加熱不均或水質異常，應儘早請合格技術士檢查。如果有人在使用熱水器或其他設備時，你出現頭痛、頭暈、噁心、四肢無力等症狀，可能是中毒前兆，應立即停止使用並開窗通風，並撥打119尋求協助。

▲熱水器一般使用壽命約為8至12年，若發現漏水、加熱不均或水質異常，應儘早請合格技術士檢查。

新北市政府每年都有提供一氧化碳中毒潛勢戶的補助計畫，輔導民眾更換熱水器，黃健智股長指出，「只要居住在新北市的市民都可以申請，中低收入戶或是低收入戶，可獲得最高15000元的補助，一般市民可申請5000元，每個戶口僅能申請一次」。黃健智股長強調，一氧化碳中毒不是只有發生在冬季，夏季也有可能發生，請民眾務必遵循熱水器「五要原則」，確保家中設備安全，保護自己和家人的生命安全。