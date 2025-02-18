新航集團單月客量360萬創新高　超長程機型增頭等艙

▲新加坡航空台灣分公司總經理關山。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

航空旅遊市場需求強勁，新加坡航空和酷航2024年12月載送360萬名旅客，創單月新高，新航更將耗資近268億元改造41架A350-900，7架超長程機型新增頭等艙座位，最快2027年第一季執飛。

旅遊市場起飛，新航集團2024年12月創下單月最高載客量，且較前期增加12.7%。新航集團表示，旗下的新航及酷航2024年12月共載送360萬名旅客，較前年同期增加7.1%，創下單月最高載客量。

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新加坡航空台灣分公司總經理關山表示，疫情後2023年與2024年航空旅遊需求強勁，預計未來短期內仍會保持強勁需求，不過在越來越多航班加入市場，票價競爭上也變得更激烈，尤其是亞太地區。因應市場需求變化，新航以穩健財務規劃，加強人員培訓數位能力，並調整客運航網和運能，以及控制成本，增加收入。

新航今年北半球夏季班表自3月30日至10月25日，增加往來新加坡和澳洲布里斯本、斯里蘭卡可倫坡和南非約翰尼斯堡的航班。新加坡航空表示，這些航點在台灣市場是自由行旅客、企業差旅，或旅行社包裝團體行程的熱門航點。

此外，新加坡航空耗資新台幣約268億元，改造其41架A350-900長程客機，包含7架超長程機型新增頭等艙，以及長程和超長程機型打造全新商務艙。新加坡航空表示，第一架改裝後的A350-900長程機型預計於2026年第二季投入服務，而第一架超長程機型將於2027年第一季開始執飛。新航預計於2030年前完成此客艙改裝計劃。