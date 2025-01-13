頭等艙秘密！前空姐曝30分鐘窺視旅客1次　高空激戰這樣應對

▲米庫索娃（左圖）曾是阿聯酋航空空服員；右圖為阿聯酋頭等艙。（翻攝Marika Mikusova IG、Emirates IG）

圖文／鏡週刊

飛機頭等艙向來被視為奢華和頂級服務的代名詞，一名前阿聯酋航空（Emirates）空服員近來出書，爆料頭等艙祕聞，例如頭等艙旅客每30分鐘會被「默默觀察」一次。而面對旅客在機上進行「激烈行為」時，空服員是如何應對？讓人一窺航空業的辛勞。

根據英國《每日郵報》報導，曾在阿聯酋擔任5年空服員的米庫索娃（Marika Mikusova），近日出版新書《空服員日記》（Diary of a Flight Attendant，暫譯）。她透露，頭等艙空服員被要求每隔30分鐘「窺視」乘客一次，她強調：「這麼做並非為了侵犯隱私，而是純粹出於安全考量，確保乘客還活著，並且呼吸正常。」

▲米庫索娃曾在阿聯酋擔任5年空服員。（翻攝Marika Mikusova IG）

米庫索娃進一步解釋，這項「窺視」規定僅適用於頭等艙，因為阿聯酋頭等艙設計成獨立套房樣式，只要將感應推門一關上，就立刻形成一個能完全阻隔外界干擾的私密空間。相較之下，商務艙的座位開放，就無需類似的檢查。

米庫索娃還透露，空服員偶爾會目睹一些乘客的「特殊行為」，例如有一次她看到一對情侶，在頭等艙的空服員廚房工作區附近進行「極為親密的互動」，「他們的行為逐漸升溫，我們不得不介入，請他們返回座位。」空服員隨後密切注意這對情侶，以防他們在座位上「躲毯子下」繼續進行親密行為。她指出，若旅客被逮到進行「空中運動」，可能面臨嚴厲處罰，尤其是在阿拉伯的航空公司。

▲阿聯酋頭等艙設計成獨立套房樣式，旅客能擁有私密空間。（翻攝Emirates IG）

除此之外，米庫索娃還分享空服員工作的日常任務，從旅客登機到整個航程結束，空服員都需密切注意乘客的狀況，防止潛在問題的發生，比如健康突發狀況。而在送餐服務結束時，空服員會清理廁所、檢查煙霧探測器是否正常運行、補充衛生紙與面巾，並提供果汁和水給未入睡的乘客。

米庫索娃說：「我們每隔45分鐘巡視一次，收集空杯、處理垃圾，並為即將開始的下一輪服務做好準備。」她強調，空服員的工作遠不止送餐那麼簡單，「這是關於安全、服務與隨機應變的綜合技能」，需要極高的耐心與細心。



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