爽升等頭等艙　男登機突被降級氣炸！驚見「座位被牠搶走」

▲ 班發現自己原本的座位上有一隻狗。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名網友發文抱怨，他近期搭乘達美航空（Delta Air Lines）被升等到頭等艙，15分鐘後卻被降級到比他原先購買的「更爛的座位」，因為他的頭等艙座位臨時被讓給一隻服務犬，令他十分不滿，引起網友熱議。

綜合《紐約郵報》等外媒，這名網友班（Ben）說明，他最近搭乘達美航空時被升等到頭等艙，未料過了15分鐘又突然被降級到「比原先更爛的座位」，詢問櫃台工作人員時對方僅稱「情況有變」，登機後才發現一隻狗坐在本該屬於他的頭等艙座位上，「這時我氣炸了」，並附上一張白色大狗坐在座位前方的照片。

事後他聯絡達美航空客服，得到的回應是任何人類乘客都可能因服務犬等動物被調換座位，並稱航空公司在這種情況下「無能為力」，令他憤怒表示，「這隻狗花在航空公司的錢不可能比我多」，「簡直是個笑話」，「對這家航空公司忠誠還有什麼意義？」過去達美航空被質疑服務水準下滑時他都不以為意，但如今「連我也開始懷疑自己的忠誠」。

不少網友對他的遭遇表示同情，「有注意到你生活中根本沒有這麼多服務性動物嗎？但一去機場，他們就會突然出現」、「這只會在美國發生，在其他地方都不會，這是美國人的主角病」，還有網友諷刺，「這隻狗可能是達美航空200萬里程的鉑金會員吧」。

不過也有達美航空員工出面解釋，稱據法律規定，航空公司有義務為有特殊需求或與服務性動物同行的乘客安排機艙前方的寬敞座位，若身障乘客提出要求，便可能導致其他乘客的座位被更改。

但美國旅遊專家萊夫（Gary Leff）支持班，不理解達美航空為何拖到登機前最後一刻，才臨時將頭等艙座位調換給服務犬。還有網友留言戲稱，「這簡直是狗咬狗的世界。」