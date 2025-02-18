傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德上周宣示將以編列特別預算方式，將國防預算占我國國內生產毛額（GDP）比例，提高至3％以上。據傳，國防部會將既有軍購計畫，列入特別預算，爭取今年內通過。國民黨立委李彥秀直言，將國防預算改成特別預算，並不會增加整體GDP占比，也不會增加整體對外採購的金額，顯然唯一的目的就是要快速的將軍費「灌」到GDP的3%，這樣的作法不僅在預算編列程序上有極大的討論空間，美方是否願意埋單恐怕也是未定之天。

對於國安人士指出，「國防部擬將既有軍購計畫（包括潛艦國造），列入特別預算，爭取今年內通過，一般預算的空間可騰挪出來做更多軍事採購。」李彥秀直言，從現有的資訊看起來，的確讓人費解。

李彥秀提到，賴清德宣示要將國防預算提高到GDP的百分之三，除了展現台灣自我防衛的決心外，更重要的意義是擴大對美國的軍品採購，縮小目前一年高達739億美元的台美貿易順差，緩解美國對台灣加徵關稅的壓力。國防預算本來就應該以穩定成長為原則，而武器採購或重大軍事投資，則應該以「特別預算」支應，已經通過的國防預算，改列特別預算的確非常罕見。

「開大門，走大路」，李彥秀強調，他們支持擴大對美採購，包含必須的軍品與武器，行政院大可依法編列「特別預算」與立院溝通協商；但是將國防預算的重大軍事投資案改成特別預算，並不會增加整體GDP占比，也不會增加整體對外採購的金額，顯然唯一的目的就是要快速的將軍費「灌」到GDP的百分之三，這樣的作法不僅在預算編列程序上有極大的討論空間，美方是否願意埋單恐怕也是未定之天。

